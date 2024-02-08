Общество 08.02.2024 в 17:18

В Северобайкальске открыли новое общежитие Восточно-Сибирского учебного центра

В нем  смогут проживать железнодорожники, приезжающие на учебу из Иркутской области, Бурятии и Забайкалья
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Текст: Номер один
В Северобайкальске открыли новое общежитие Восточно-Сибирского учебного центра
В Северобайкальске сдано в эксплуатацию общежитие для учащихся регионального подразделения Восточно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Общежитие представляет собой двухэтажное здание, площадь помещений превышает 700 кв метров. В здании располагается 12 жилых секций, комнаты отдыха, приема пищи, прачечные и помещения технического назначения. Здесь смогут проживать железнодорожники, приезжающие из городов и поселков Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

По словам начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова, создание комфортных условий для проживания обучающихся всегда было и остается важной задачей при подготовке железнодорожных кадров. Ежегодно на эти цели выделяются значительные объемы финансирования. Только на капитальный ремонт и обновление материально-технической базы в Северобайкальске было направлено почти 40 млн рублей.

По прогнозам специалистов учебного центра, новое общежитие позволит существенно нарастить темпы обучения основным профессиям, таким как, бригадиры и монтеры пути, помощники машиниста и составители поездов, ремонтники искусственных сооружений и тоннельные рабочие, обходчики и стропальщики, сигналисты и машинисты кранов.

Фото: company.rzd.ru


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