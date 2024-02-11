Общество 11.02.2024 в 16:10

Семей с раздельным бюджетом стало больше

Россияне стали более лояльно относиться к ситуации, когда у каждого из супругов свои деньги
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Текст: Ольга Лазарева
Семей с раздельным бюджетом стало больше
Россиян, практикующих раздельный способ ведения семейного бюджета, становится больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян (64%) назвали правильным способом распределения семейного бюджета тот, при котором доходы считаются общими, а траты согласовываются между супругами. Каждый девятый - за раздельный семейный бюджет.

Опрос россиян, состоящих в браке, показал, что совместный способ ведения семейного бюджета (деньги общие, а расходы обсуждаются) практикуют 60%, а раздельный бюджет -  14%.

По вопросу о том, кто должен взять на себя роль основного добытчика семьи, мнения россиян разделились: 47% мужчин и 46% женщин уверены, что это муж, а 51% мужчин и 53% женщин говорят, что это не имеет значения — пусть зарабатывает тот, у кого лучше получается.

Фактически же в российских семьях обычно больше зарабатывает муж — об этом рассказали 53% мужчин и 47% женщин. О примерно одинаковой зарплате — 21% мужчин и 27% женщин. О том, что доход выше у жены — 19 и 16% соответственно.

Россияне стали более лояльно относиться к ситуации, когда у каждого из супругов свои деньги: в 2020 году такой способ ведения семейного бюджета считали правильным 5% граждан, а придерживались его 9%, в 2022 — уже 9 и 10% соответственно, а сегодня — и одобряют еще чаще (11%), и практикуют (14%).


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 388
Время проведения: 31 января — 7 февраля 2024 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

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