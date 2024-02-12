Общество 12.02.2024 в 09:00

Отстранение от работы

Основные причины
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Текст: Номер один
Отстранение от работы
Номер один

Вопрос: «В каких случаях работодатель может отстранить от работы?» 

Геннадий Евгеньевич П.

Отвечает Роструд:

- Отстранение от работы - это недопущение работодателем работника к выполнению его трудовой функции (ст. 76 ТК РФ). Отстранение не является прекращением трудового договора.

Работодатель имеет право отстранить работника от работы в случаях:

- когда работник появился на работе в любое время его рабочего дня (смены) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Работодатель должен зафиксировать факт появления работника на работе в состоянии опьянения (медицинским заключением или другими видами доказательств).

- если работник не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Если работник не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда не по своей вине, работодатель оплачивает время отстранения от работы как простой (ст. 157 ТК РФ).

- если работник не прошел в установленном порядке обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр. Если работник не прошел обязательный медосмотр и (или)

обязательное психиатрическое освидетельствование не по своей вине, то работодатель оплачивает время отстранения от работы как простой (ст. 157 ТК РФ).

- если у работника выявлены в соответствии с медицинским заключением противопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым договором. Наличие противопоказаний должно быть подтверждено медицинским заключением, выданным в установленном порядке.

- когда этого требуют органы и должностные лица, уполномоченные на отстранение от работы законодательством. Например, инспектор труда, судья, главный государственный санитарный врач.

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