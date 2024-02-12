Общество 12.02.2024 в 14:18

Бурятстат опубликовал сведения о задолженности по зарплатам

Больше всего задолжали работникам в сфере строительства и транспорта
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Текст: Ольга Лазарева
Бурятстат опубликовал сведения о задолженности по зарплатам
На 1 января 2024 года по сведениям, представленным организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате по наблюдаемым видам экономической деятельности составила 2057 тыс. рублей и по сравнению с 1 декабря 2023 года осталась на прежнем уровне. 

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 82,3% приходилось на строительство, 17,7% – на транспорт. Просроченная задолженность уволенным из организаций в 2022 году и ранее составила 2057 тыс. рублей или 100% от общего объема задолженности. Задолженность в организациях ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», ООО «Нетрон» осталась на прежнем уровне. 

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 января 2024 года составила 50 человек, из них в организациях строительства – 42 человека, в организациях транспорта – 8 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника составила 41140 рублей, из них в организациях строительства – 40286 рублей, в организациях транспорта – 45625 рублей. Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств. 

В Дальневосточном федеральном округе имеют просроченную задолженность по заработной плате на 1 января 2024 года: Камчатский край (13,7 млн руб.), Приморский край (0,8 млн руб.) и Еврейская автономная область (0,1 млн руб.).

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