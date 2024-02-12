Общество 12.02.2024 в 15:25

Жителям Бурятии в небе видятся драконы

Одни верят в хороший знак, другие уверены, что это всего лишь игра воображения
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Текст: Ольга Лазарева
Жителям Бурятии в небе видятся драконы
В социальных сетях все чаще появляются фотоснимки, на которых, как кажется многим жителям республики, изображены драконы. Облака или дым с очертаниями символа наступившего года кто-то видит отчетливо, другие сомневаются. 

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Есть даже облака, похожие на дельфина, выныривающего из воды: 

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В паблике Аноним 03 кто-то восхищается такими снимками, а кто-то настроен весьма скептически: 

- Если не знать физику, то весь мир, наполнен волшебством. 

- По факту какой-то ТЭЦ просто выпустил дым. 

- Я тоже вижу только дым и облака. 

- Многим стали драконы везде мерещиться, обычное облако. 

- Если человек видит во всём образы, то у него психическое расстройство, и это уже доказано, - пишут в комментариях к таким постам пользователи. 

Между тем, у китайцев существует поверье, если посчастливится увидеть в небе Дракона, нужно загадать три желания, которые непременно сбудутся. 

Фото: Аноним 03 
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