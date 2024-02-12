Жителям Бурятии в небе видятся драконы

В социальных сетях все чаще появляются фотоснимки, на которых, как кажется многим жителям республики, изображены драконы. Облака или дым с очертаниями символа наступившего года кто-то видит отчетливо, другие сомневаются.Есть даже облака, похожие на дельфина, выныривающего из воды:В паблике Аноним 03 кто-то восхищается такими снимками, а кто-то настроен весьма скептически:- Если не знать физику, то весь мир, наполнен волшебством.- По факту какой-то ТЭЦ просто выпустил дым.- Я тоже вижу только дым и облака.- Многим стали драконы везде мерещиться, обычное облако.- Если человек видит во всём образы, то у него психическое расстройство, и это уже доказано, - пишут в комментариях к таким постам пользователи.Между тем, у китайцев существует поверье, если посчастливится увидеть в небе Дракона, нужно загадать три желания, которые непременно сбудутся.Фото: Аноним 03