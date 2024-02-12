Общество 12.02.2024 в 15:25
Жителям Бурятии в небе видятся драконы
Одни верят в хороший знак, другие уверены, что это всего лишь игра воображения
Текст: Ольга Лазарева
В социальных сетях все чаще появляются фотоснимки, на которых, как кажется многим жителям республики, изображены драконы. Облака или дым с очертаниями символа наступившего года кто-то видит отчетливо, другие сомневаются.
Есть даже облака, похожие на дельфина, выныривающего из воды:
В паблике Аноним 03 кто-то восхищается такими снимками, а кто-то настроен весьма скептически:
- Если не знать физику, то весь мир, наполнен волшебством.
- По факту какой-то ТЭЦ просто выпустил дым.
- Я тоже вижу только дым и облака.
- Многим стали драконы везде мерещиться, обычное облако.
- Если человек видит во всём образы, то у него психическое расстройство, и это уже доказано, - пишут в комментариях к таким постам пользователи.
Между тем, у китайцев существует поверье, если посчастливится увидеть в небе Дракона, нужно загадать три желания, которые непременно сбудутся.
Фото: Аноним 03
Есть даже облака, похожие на дельфина, выныривающего из воды:
В паблике Аноним 03 кто-то восхищается такими снимками, а кто-то настроен весьма скептически:
- Если не знать физику, то весь мир, наполнен волшебством.
- По факту какой-то ТЭЦ просто выпустил дым.
- Я тоже вижу только дым и облака.
- Многим стали драконы везде мерещиться, обычное облако.
- Если человек видит во всём образы, то у него психическое расстройство, и это уже доказано, - пишут в комментариях к таким постам пользователи.
Между тем, у китайцев существует поверье, если посчастливится увидеть в небе Дракона, нужно загадать три желания, которые непременно сбудутся.
Фото: Аноним 03
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