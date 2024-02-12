Общество 12.02.2024 в 16:37
Подсыпка улиц и уборка снега в Улан-Удэ идет непрерывно
Водителям предлагают сообщать о скользких участках в комитет городского хозяйства
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня в Улан-Удэ снегопад. На дорогах становится скользко. Как сообщают в комитете городского хозяйства, с гололедом активно борются. Так, сегодня, с шести утра для подсыпки дорог использовали 467 тонн песка. Обычно после небольших снегопадов на подсыпку уходит в среднем 300-400 тонн за сутки.
Опасные участки в течение дня подсыпаются повторно, поскольку песок растаскивается при интенсивном движении автомобилей.
Специалисты отдела спутникового мониторинга следят за состоянием городских дорог. Диспетчерская служба принимает заявки на подсыпку и координируют работу пескоразбрасывающих машин.
Если вы заметили скользкий участок, оставьте заявку по тел.: 379-646; 380-838.
Фото: КГХ Улан-Удэ.
Опасные участки в течение дня подсыпаются повторно, поскольку песок растаскивается при интенсивном движении автомобилей.
Специалисты отдела спутникового мониторинга следят за состоянием городских дорог. Диспетчерская служба принимает заявки на подсыпку и координируют работу пескоразбрасывающих машин.
Если вы заметили скользкий участок, оставьте заявку по тел.: 379-646; 380-838.
Фото: КГХ Улан-Удэ.
ТегиОбщество