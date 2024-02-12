Подсыпка улиц и уборка снега в Улан-Удэ идет непрерывно

Сегодня в Улан-Удэ снегопад. На дорогах становится скользко. Как сообщают в комитете городского хозяйства, с гололедом активно борются. Так, сегодня, с шести утра для подсыпки дорог использовали 467 тонн песка. Обычно после небольших снегопадов на подсыпку уходит в среднем 300-400 тонн за сутки.Опасные участки в течение дня подсыпаются повторно, поскольку песок растаскивается при интенсивном движении автомобилей.Специалисты отдела спутникового мониторинга следят за состоянием городских дорог. Диспетчерская служба принимает заявки на подсыпку и координируют работу пескоразбрасывающих машин.Если вы заметили скользкий участок, оставьте заявку по тел.: 379-646; 380-838.Фото: КГХ Улан-Удэ.