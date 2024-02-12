Журналист Такер Карлсон заявил, что хочет посетить Байкал

Такер Карлсон 5 февраля посетил стенд республики Бурятии на ВДНХ. Ему рассказали о Бурятии, затем американский журналист примерил бурятский дэгэл.На память Такеру вручили почтовые открытки с видами Священного озера.- В интервью журналистам он сказал, что хочет посетить Байкал, - сообщил Алексей Цыденов в своем Телеграмм-канале.Фото: ТГ-канал А. Цыденова