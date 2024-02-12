Общество 12.02.2024 в 16:57
Журналист Такер Карлсон заявил, что хочет посетить Байкал
Американский журналист примерил бурятский дэгэл
Текст: Ольга Лазарева
Такер Карлсон 5 февраля посетил стенд республики Бурятии на ВДНХ. Ему рассказали о Бурятии, затем американский журналист примерил бурятский дэгэл.
На память Такеру вручили почтовые открытки с видами Священного озера.
- В интервью журналистам он сказал, что хочет посетить Байкал, - сообщил Алексей Цыденов в своем Телеграмм-канале.
Фото: ТГ-канал А. Цыденова
На память Такеру вручили почтовые открытки с видами Священного озера.
- В интервью журналистам он сказал, что хочет посетить Байкал, - сообщил Алексей Цыденов в своем Телеграмм-канале.
Фото: ТГ-канал А. Цыденова
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