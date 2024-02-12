Общество 12.02.2024 в 16:57

Журналист Такер Карлсон заявил, что хочет посетить Байкал

Американский журналист примерил бурятский дэгэл
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Текст: Ольга Лазарева
Журналист Такер Карлсон заявил, что хочет посетить Байкал
Такер Карлсон 5 февраля посетил стенд республики Бурятии на ВДНХ. Ему рассказали о Бурятии, затем американский журналист примерил бурятский дэгэл. 

На память Такеру вручили почтовые открытки с видами Священного озера. 

- В интервью журналистам он сказал, что хочет посетить Байкал, - сообщил Алексей Цыденов в своем Телеграмм-канале. 

Фото: ТГ-канал А. Цыденова 
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