Бурятия, Калмыкия и Тыва показали традиции празднования Белого месяца на ВДНХ

– В России много народов, много религий. Россия сильна своим разнообразием, союзом народов, союзом религий, союзом всех проживающих на одной земле. У всех у нас одна Родина. И сегодня вся наша страна, все регионы, все республики стоят на защите Родины. Сегодня здесь мы вместе с вами хотим показать величие нашей России, многообразие нашей России, народы, уникальную культуру. Я горжусь своей республикой, я люблю свою республику. Наш народ имеет свою богатую историю. На земле Бурятии живут буряты, русские, эвенки, сойоты, татары – сто различных национальностей. И все в дружбе и согласии — у нас одна Родина и одна задача: чтобы наша Родина развивалась, была сильной, независимой, красивой, счастливой, – заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.





– Наши братские народы объединяет очень многое - это и культура, и традиции, и духовные ценности, и, конечно же философия буддизма. Цаһан Сар – светлый праздник, знаменующий наступление весны, пробуждение природы, обновление жизни и надежд на будущее. Он имеет глубокое символическое значение, наполнен высоким смыслом и любовью к родной земле. Президент страны Владимир Владимирович Путин обращает особое внимание на буддийское учение и философию. По его поручению в 2022 году был создан Фонд поддержки буддийского образования и исследований, – отметил постоянный представитель Республики Калмыкия при президенте России Андрей Картиев.





– Наши три народа сохранили основные традиции и культуру этого праздника. Новый год по Лунному календарю – это время сбора семьи, близких, родных, чтобы отпраздновать его в кругу семьи, отметить благополучие и единение. Пусть этот Белый месяц заполнит ваши сердца теплом и счастьем! – сказал зампред правительства Тывы – полпред республики в Москве Чечен Чоксум.





Весь день на павильоне Бурятии и на Дальневосточной панораме студенты Восточно-Сибирского государственного института культуры, Бурятского государственного университета и Ресурсный эколого-биологический центр проводили интерактивы, викторины и мастер-классы по легендам, обрядам, традициям гостеприимства, национальным играм и костюму, культовым местам Бурятии, по войлоковалянию, чеканке и игре на морин-хуре. Выступал ансамбль народных инструментов театра «Байкал». Все желающие посетители выставки могли сфотографироваться с Сагаан Убгэном. В универмаге выставки прошла презентация брендов республики.





11 февраля Бурятия, Калмыкия и Тыва отпраздновали Белый месяц на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Как рассказали в пресс-службе правительства РБ, красоту и колорит бурятских национальных костюмов посетителям выставки показало шествие по территории ВДНХ. К культуре трёх буддийских регионов – Бурятии, Калмыкии и Тывы – посетителям выставки позволили прикоснуться совместные концерты на главной уличной сцене и на сцене культурных проектов. Они были посвящены встрече Нового года по Восточному календарю в каждом из субъектов и поэтому назывались: «Сагаалган» – «Цаһан Сар» – «Шагаа».С музыкой, танцами и напевами Бурятии посетителей выставки познакомили национальный театр песни и танца «Байкал», Народный артист Бурятии Баттувшин Балданцэрэн, Заслуженный артист Бурятии Бутидэй Дондок Сэрэн и певица Гана.Калмыкию представили театр танца «Ойраты», Заслуженная артистка Калмыкии Эрвена Оргаева, солисты государственного хора Калмыкии имени Анатолия Цебекова Лиджи Горяев и Айса Брюгидикова.Тувинский национальный театр музыки и танца «Саяны», Народный хөөмейжи Тывы Ай-Хаан Ооржак, Заслуженная артистка Тывы Сайзана Сюрюн и группа «Аян» показали зрителям культуру своей республики.В Доме русской кухни представители регионов презентовали национальные блюда и продукцию. Глава Бурятии провёл мастер-класс по лепке бууз.Напомним, международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента Владимира Путина. Она продлится с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Её главной задачей является представление потенциала России в разных областях, достигнутых результатов и потенциала всех её субъектов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии