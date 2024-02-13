Улан-удэнцы возмущены тем, что магазины выкидывают горы хлеба

В паблике Аноним 03 опубликовали фотографии с одной из городских мусорок. В мусорном контейнере валяются десятки новеньких булок хлеба.«140А мкрн. Видимо, «благотворительность» от местных магазинов. Так можно да? Полбака хлеба и булок, которые вероятно растаскают бродячие собаки, крысы. Неужели нельзя как-то по-другому решать такие вопросы», - пишет автор поста.В комментариях такую мысль поддержали:- Зачем выбрасывать? Можно отдать в приюты для собак.- Хлеб нельзя выбрасывать! А я такой ем, чёрный!- Во-первых, этот "мусор" нужно разделять. Пленку и пищевые отходы. Хлеб, например можно отдавать куда-нибудь приютам собак. Или животноводческим фермам, коровам, свиньям, птице.- Если подходят сроки, почему его по уценке не продать? Да тех же сухарей в духовке насушить, - не понимают горожане.Фото: Аноним 03