Общество 13.02.2024 в 12:04
Улан-удэнцы возмущены тем, что магазины выкидывают горы хлеба
Горожане считают, что даже просроченный товар можно было как-то использовать
Текст: Ольга Лазарева
В паблике Аноним 03 опубликовали фотографии с одной из городских мусорок. В мусорном контейнере валяются десятки новеньких булок хлеба.
«140А мкрн. Видимо, «благотворительность» от местных магазинов. Так можно да? Полбака хлеба и булок, которые вероятно растаскают бродячие собаки, крысы. Неужели нельзя как-то по-другому решать такие вопросы», - пишет автор поста.
В комментариях такую мысль поддержали:
- Зачем выбрасывать? Можно отдать в приюты для собак.
- Хлеб нельзя выбрасывать! А я такой ем, чёрный!
- Во-первых, этот "мусор" нужно разделять. Пленку и пищевые отходы. Хлеб, например можно отдавать куда-нибудь приютам собак. Или животноводческим фермам, коровам, свиньям, птице.
- Если подходят сроки, почему его по уценке не продать? Да тех же сухарей в духовке насушить, - не понимают горожане.
Фото: Аноним 03
«140А мкрн. Видимо, «благотворительность» от местных магазинов. Так можно да? Полбака хлеба и булок, которые вероятно растаскают бродячие собаки, крысы. Неужели нельзя как-то по-другому решать такие вопросы», - пишет автор поста.
В комментариях такую мысль поддержали:
- Зачем выбрасывать? Можно отдать в приюты для собак.
- Хлеб нельзя выбрасывать! А я такой ем, чёрный!
- Во-первых, этот "мусор" нужно разделять. Пленку и пищевые отходы. Хлеб, например можно отдавать куда-нибудь приютам собак. Или животноводческим фермам, коровам, свиньям, птице.
- Если подходят сроки, почему его по уценке не продать? Да тех же сухарей в духовке насушить, - не понимают горожане.
Фото: Аноним 03
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