Общество 13.02.2024 в 12:47

В Бурятии возрождают активные этноигры

В «Степном кочевнике» пройдет первый фестиваль «Асагад наадам-2024»
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии возрождают активные этноигры
В республике решили собрать вместе некоторые игры и провести фестиваль. Его хотят сделать традиционным. Цель фестиваля - сохранение традиций Бурятии, их популяризация, укрепление культуры межнационального общения. Команды-участницы будут в национальных костюмах. Все пройдет в форме этноквеста. Это может стать интересным туристическим событием, хорошим способом продвижения Бурятии и монетизации культурного потенциала республики.

Командам предстоят жизнерадостные состязания на девяти этапах. Например, команда должна, посадив одного из своих членов в сани, прокатить его по кругу на время. Будет конкурс «Угадай напиток», соревнование по лепке бууз, облегченный вариант соревнования по традиционному ломанию костей, тематические загадки на русском и бурятском языках и так далее. Что-то пройдет на открытом воздухе, что-то - в теплых помещениях.

На фестиваль уже зарегистрировались более десяти команд по шесть человек. Правда, стоимость участия - 24 тыс. рублей, т. е. 4000 рублей с человека. Хотя для зрителей вход бесплатный.

Победившая команда получит возможность посетить «Зимний Наадам-2024» в Хулунбуире (КНР). За второе место предусмотрен двухдневный тур в Ацагат с этнопрограммой и проживанием в трехзвездочном отеле «Асагад». А третье место принесет команде-победительнице 100 бууз. Также каждая команда получит поощрительный приз.

Фестиваль пройдет 17 февраля, в субботу. Сам этноквест состоится с 11:30 до 14:30. Жюри конкурса составят представители Республиканского центра народного творчества, минтуризма, минобразования. Организаторы фестиваля подчеркивают, что запланированный этноквест - это веселая игра, развлечение, а не напряженный спортивный турнир, там не будет каких-то сложных заданий.

Зрителям также предложат прокатиться на санях, запряженных конями, купить сувениры, получить консультацию лам-астрологов, скатиться с горки. Можно будет сфотографироваться в национальных костюмах (будет доступна моментальная фотопечать), пострелять из лука и т. д. Будет работать кафе. Состоится концертная программа.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: russianstock.ru
Теги
фестиваль

Все новости

В Бурятии росгвардейцы задержали находящегося в розыске мужчину
13.02.2024 в 14:20
В Улан-Удэ разыскивается 17-летний Иван Константинов
13.02.2024 в 13:57
БАМ будут снова расширять
13.02.2024 в 13:55
В конце недели в Бурятии вновь серьезно похолодает
13.02.2024 в 13:39
Банки стали чаще отказывать в потребительских кредитах, отклоняя две заявки из трех
13.02.2024 в 13:36
Школьница из Онохоя стала призёром Всероссийского литературного конкурса
13.02.2024 в 13:10
На льду Байкала сыграют в гольф и создадут снежную "открытку" с символами Бурятии
13.02.2024 в 13:05
В Бурятии возрождают активные этноигры
13.02.2024 в 12:47
«ТимлюйЦемент» провел экскурсию для Кабанского центра помощи детям
13.02.2024 в 12:46
Приехавший в Улан-Удэ молодой сельчанин отобрал телефон у 9-летней девочки
13.02.2024 в 12:27
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

Читайте также
В конце недели в Бурятии вновь серьезно похолодает
Ночью температура будет опускаться до минус 40 градусов
13.02.2024 в 13:39
Банки стали чаще отказывать в потребительских кредитах, отклоняя две заявки из трех
В ближайшем будущем, скорее всего, снизится и уровень одобрений по ипотеке
13.02.2024 в 13:36
Школьница из Онохоя стала призёром Всероссийского литературного конкурса
Ее наставник также отмечена дипломом
13.02.2024 в 13:10
На льду Байкала сыграют в гольф и создадут снежную "открытку" с символами Бурятии
Все это будет на фестивале близ баргузинского села Максимиха
13.02.2024 в 13:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru