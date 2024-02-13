В Бурятии возрождают активные этноигры

В республике решили собрать вместе некоторые игры и провести фестиваль. Его хотят сделать традиционным. Цель фестиваля - сохранение традиций Бурятии, их популяризация, укрепление культуры межнационального общения. Команды-участницы будут в национальных костюмах. Все пройдет в форме этноквеста. Это может стать интересным туристическим событием, хорошим способом продвижения Бурятии и монетизации культурного потенциала республики.Командам предстоят жизнерадостные состязания на девяти этапах. Например, команда должна, посадив одного из своих членов в сани, прокатить его по кругу на время. Будет конкурс «Угадай напиток», соревнование по лепке бууз, облегченный вариант соревнования по традиционному ломанию костей, тематические загадки на русском и бурятском языках и так далее. Что-то пройдет на открытом воздухе, что-то - в теплых помещениях.На фестиваль уже зарегистрировались более десяти команд по шесть человек. Правда, стоимость участия - 24 тыс. рублей, т. е. 4000 рублей с человека. Хотя для зрителей вход бесплатный.Победившая команда получит возможность посетить «Зимний Наадам-2024» в Хулунбуире (КНР). За второе место предусмотрен двухдневный тур в Ацагат с этнопрограммой и проживанием в трехзвездочном отеле «Асагад». А третье место принесет команде-победительнице 100 бууз. Также каждая команда получит поощрительный приз.Фестиваль пройдет 17 февраля, в субботу. Сам этноквест состоится с 11:30 до 14:30. Жюри конкурса составят представители Республиканского центра народного творчества, минтуризма, минобразования. Организаторы фестиваля подчеркивают, что запланированный этноквест - это веселая игра, развлечение, а не напряженный спортивный турнир, там не будет каких-то сложных заданий.Зрителям также предложат прокатиться на санях, запряженных конями, купить сувениры, получить консультацию лам-астрологов, скатиться с горки. Можно будет сфотографироваться в национальных костюмах (будет доступна моментальная фотопечать), пострелять из лука и т. д. Будет работать кафе. Состоится концертная программа.Возрастное ограничение: 6+Фото: russianstock.ru