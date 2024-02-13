На льду Байкала сыграют в гольф и создадут снежную "открытку" с символами Бурятии

Фестиваль "Снежная открытка" пройдет в республике уже в третий раз. В 2024 г. создадут огромное изображение 20х47 м. Суть создания "открытки" - снег на льду расчищается в виде изображения. Планируется создать образ бурятского символа "соембо", слово "Сагаалган" и другие слова и символы.Как отметили организаторы, прошлогоднюю "открытку" размером 20х40 м было видно из космоса. Нынешнее мероприятие пройдет 16-18 февраля, но "открытку" нарисуют 17 числа. С помощью около 150 колышков рисунок уже размечен на поверхности байкальского льда. Закуплена партия лопат на сумму свыше ста тысяч рублей. Одновременно над снежным произведением будут работать около 30-40 человек. Группы работающих будут регулярно сменять друг друга.Дополнением к центральной большой "открытке" станут шесть небольших, сюжет которых зависит от фантазии ее создателей. Например, это может быть логотип предприятия, фирмы (ряд известных компаний уже готовятся к этому) или что-то патриотическое в честь участников спецоперации.К фестивалю на льду Байкала организован каток 40х80 м. Будет прокат коньков. А еще одной достопримечательностью станет ледовый городок. На создание фигур уже ушло 400 тыс. рублей. Среди ледяных скульптур есть созданные по мотивам петроглифов, которые ученые нашли на стоянках древних людей в Баргузинском районе. И впервые на Байкале состоится игра в мини-гольф на льду.Фестиваль будет сопровождаться ярмаркой продукции ремесленников и умельцев, пройдет развлекательная программа, намечен розыгрыш призов. В палатках можно будет погреться, выпить горячего чая. Кстати, товарный знак "Снежная открытка" организаторы уже зарегистрировали за собой.Возрастной ценз: 3+