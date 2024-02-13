В конце недели в Бурятии вновь серьезно похолодает

Гидрометцентр Бурятии опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в начале недели в республике сохранится умеренно-морозная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура ночью составит -23,-28, местами -31,-36 градусов. Преобладающая температура днем -11,-16 градусов.16 февраля смещение циклона с запада вызовет потепление на 5-8 градусов, на большей части республики пройдет снег различной интенсивности.17 февраля по южной половине республики снег, местами усиление ветра до 15-19 м/с, поземок. Температура ночью -29,-34, при снеге -20,-26, днем -16,-22 градуса.18-19 февраля вторжение арктических воздушных масс приведет к похолоданию. Ночью морозы усилятся до 30-36, по северу местами до 40 градусов. Днем будет -20,-27 градусов.Фото: «Номер один»