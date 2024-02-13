Общество 13.02.2024 в 13:39

В конце недели в Бурятии вновь серьезно похолодает

Ночью температура будет опускаться до минус 40 градусов
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Текст: Андрей Константинов
В конце недели в Бурятии вновь серьезно похолодает
Гидрометцентр Бурятии опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в начале недели в республике сохранится умеренно-морозная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура ночью составит -23,-28, местами -31,-36 градусов. Преобладающая температура днем -11,-16 градусов.

16 февраля смещение циклона с запада вызовет потепление на 5-8 градусов, на большей части республики пройдет снег различной интенсивности.

17 февраля по южной половине республики снег, местами усиление ветра до 15-19 м/с, поземок. Температура ночью -29,-34, при снеге -20,-26, днем -16,-22 градуса.

18-19 февраля вторжение арктических воздушных масс приведет к похолоданию. Ночью морозы усилятся до 30-36, по северу местами до 40 градусов. Днем будет -20,-27 градусов.

Фото: «Номер один»
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