Общество 13.02.2024 в 14:51

В Бурятии утилизировано более 2000 тонн старых автопокрышек

Из них создают покрытия для детских площадок и стадионов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии утилизировано более 2000 тонн старых автопокрышек
В Бурятии на Республиканском мусороперерабатывающем заводе (РМЗ) старые автошины утилизируют в резиновую крошку, которую используют для покрытия детских площадок. Как сообщили в Минприроды, таким образом, уменьшается объем негативного воздействия на экологию и создается положительный эффект на окружающую среду республики.

- «Переработка шин помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду, уменьшает количество отходов и экономит природные ресурсы», - сообщила министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

В январе 2024 года завод получил сертификат соответствия продукции требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Переработанная продукция используется в качестве бесшовных покрытий для спортивных площадок, беговых дорожек на стадионах, придомовых территорий и т.д. Такие инициативы помогают снизить количество отходов и создают продукты с высокой добавленной стоимостью.

«Утилизация изношенных шин с дальнейшей переработкой в резиновую крошку и производство резиновой плитки позволяет добиться более глубокой переработки отходов и приближает к экономике замкнутого цикла», - рассказал генеральный директор Республиканского мусороперерабатывающего завода Максим Базаров.

В начале этого года в надземном переходе на Центральном рынке в Улан-Удэ провели работы по укладке покрытия на основе резиновой крошки, изготовленного Республиканским мусороперерабатывающим заводом. Это стало примером использования продукции РМЗ для решения проблемы скользкости и обеспечения безопасности для горожан.

Фото: «Номер один»
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