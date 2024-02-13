В Бурятии утилизировано более 2000 тонн старых автопокрышек

В Бурятии на Республиканском мусороперерабатывающем заводе (РМЗ) старые автошины утилизируют в резиновую крошку, которую используют для покрытия детских площадок. Как сообщили в Минприроды, таким образом, уменьшается объем негативного воздействия на экологию и создается положительный эффект на окружающую среду республики.- «Переработка шин помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду, уменьшает количество отходов и экономит природные ресурсы», - сообщила министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.В январе 2024 года завод получил сертификат соответствия продукции требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».Переработанная продукция используется в качестве бесшовных покрытий для спортивных площадок, беговых дорожек на стадионах, придомовых территорий и т.д. Такие инициативы помогают снизить количество отходов и создают продукты с высокой добавленной стоимостью.«Утилизация изношенных шин с дальнейшей переработкой в резиновую крошку и производство резиновой плитки позволяет добиться более глубокой переработки отходов и приближает к экономике замкнутого цикла», - рассказал генеральный директор Республиканского мусороперерабатывающего завода Максим Базаров.В начале этого года в надземном переходе на Центральном рынке в Улан-Удэ провели работы по укладке покрытия на основе резиновой крошки, изготовленного Республиканским мусороперерабатывающим заводом. Это стало примером использования продукции РМЗ для решения проблемы скользкости и обеспечения безопасности для горожан.Фото: «Номер один»