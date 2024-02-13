На ярмарке «Белый месяц-2024» в Улан-Удэ наторговали на 3 миллиона

7 февраля на Центральном рынке в Улан-Удэ было не протолкнутся. Горожане закупали всё к праздничному столу у лучших сельхозкооперативов, фермеров республики и пищевых предприятий. На прилавках расположились свежие молочные продукты, ремесленные сыры, широкий ассортимент мясных полуфабрикатов, рыбной продукции, деликатесных изделий и национальных блюд, кондитерской продукции и сувениров по ценам производителей.- Наша ежегодная ярмарка уже по традиции объединила сельхозтоваропроизводителей со всей Бурятии. За прилавками - представители Еравнинского, Джидинского, Иволгинского, Кижингинского, Окинского, Заиграевского районов. Вся пищевая продукция реализовывалась с соблюдением всех санитарных правил и требований. Мясная продукция была допущена к ярмарке после ветеринарного контроля и была представлена в упакованном виде с наличием маркировки, - рассказал первый замминистра сельского хозяйства Бурятии Булат Цыренжапов.Общая выручка составила 3 млн рублей. Было реализовано около 1,5 тонн мясной продукции, около одной тонны молочной и кондитерской продукции.- Большим спросом пользовалась продукция молочных предприятий. Это сельхозкооперативы «Саран», «Ойхан», КФХ Белецкий, сыроварни «Галановчиз», ИП «Будрина Н.А.» и ООО «ТД «Молоко Бурятии». Например, СПоК «Саран» привез свежее молоко и уже к полудню весь товар был распродан. То же самое и у других молочников. На улице, несмотря на утренний мороз, тоже шла бойкая торговля, горожане охотно скупали у наших сельхозтоваропроизводителей мясо, полуфабрикаты и субпродукты. Кооперативы «Хамтаа», «Хэшэг», «Тэрэнги» и другие фермеры, специализирующиеся на мясе, домой уехали порожняком и очень довольными! И выручка удалась и земляков порадовали своей экологически чистой и свежей продукцией, - сообщил Булат Цыренжапов.По словам первого заместителя министра, подобные ярмарки отображают всё многообразие предприятий в пищевой и перерабатывающей промышленности республики и демонстрируют потенциальные возможности в обеспечении жителей Бурятии фермерскими продуктами по доступной цене.Напомним, ярмарка «Белый месяц» прошла в Улан-Удэ на прошлой неделе. Участие в ней приняли более 30 сельхозпроизводителей и 5 предприятий потребительской кооперации. Ярмарку посетили более 5 тысяч человек.Фото: Минсельхоз Бурятии