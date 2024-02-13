На СВО погиб 30-летний уроженец Бурятии

Кайгородов Владислав Викторович погиб 21 января 2024 года при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции. Владислав выполнял свой солдатский долг – он доставлял сослуживцам на передовую провиант. Возил в самые горячие точки. И в один из таких маршрутов вместе с другими солдатами попал под обстрел миномёта, осколок снаряда попал прямо в сердце, сообщает «Мемориал памяти военным из Бурятии».Владислав Викторович родился 2 февраля 1994 года в п. Кичера Северо-Байкальского района.С 1 по 9 класс учился в МБОУ «Кичерская СОШ», 10-11 классы - в Северобайкальском структурном подразделении «Школа-интернат № 25» ОАО «РЖД» в г. Северобайкальск.В 2011 году, по окончании школы, Владислав поступил в Сибирский Федеральный университет г. Красноярск (Институт нефти и газа, кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений), который закончил в 2017 году.В период с 2013 по 2014 г. проходил военную службу в рядах Вооруженных сил Российской армии в качестве механика-водителя БМП.Окончив Университет, Владислав работал в организации «Приозерное линейное производственное управление магистральных газопроводов» ООО «Газпром трансгаз Югорск».Влад был скромным, интеллигентным, спортивным, добрым парнем со светлой душой. В работе отличался трудолюбием, ответственностью, не боялся трудностей. Увлекался велоспортом, любил горы, путешествия. Родные и друзья помнят его как заботливого сына и брата, любящего дядю для своих племянников, как надежного товарища, честного и отзывчивого человека.В рамках объявленной частичной мобилизации в 2022 году, Владислава призвали служить в зоне СВО. Он служил рядовым гранатометчиком отделения взвода мотострелковой роты.Влад был похоронен 8 февраля 2024 года в г. Новосибирск.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Владислав Викторович представлен к государственной награде «Орден Мужества» посмертно.