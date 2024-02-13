Общество 13.02.2024 в 15:32
В Улан-Удэ предложили сменить вывеску ТЦ «Eurozone»
Однако эту идею горожане не поддержали
Текст: Ольга Лазарева
В социальных сетях улан-удэнец выдвинул неожиданное предложение – сменить вывеску торгово-развлекательного центра "Еврозона" на что-то более патриотичное.
«Доброго времени суток, уважаемые земляки! Прошу обратить внимание на вывеску здания в центре города, напротив мемориала ПОБЕДЫ, это оскорбляет чувство тех, кто вернулся с войны (СВО). Предлагаю по возможности убрать всё кроме "Z" и водрузить флаг России», - написал автор поста в паблике Аноним 03.
Однако, судя по комментариям, никто из горожан не поддерживает такую идею:
- Весна вроде ещё не началась, а обострение уже подъехало!
- У автора какой модели телефон? Его не оскорбляет, что он не российского производства?
- Потом его начнут оскорблять европейские автомобили, техника, телефоны и прочее. Идите на работы и оскорбляйтесь там низкой зарплатой, на которую с трудом можно прожить.
- Вернись в палату и сдай телефон санитарам.
- Прикол такой? Это название кинотеатра с 2009 года и пока ещё действующего в настоящий момент. Я в шоке, весна близко.
- Заняться больше нечем? – пишут пользователи.
Фото: Аноним 03
«Доброго времени суток, уважаемые земляки! Прошу обратить внимание на вывеску здания в центре города, напротив мемориала ПОБЕДЫ, это оскорбляет чувство тех, кто вернулся с войны (СВО). Предлагаю по возможности убрать всё кроме "Z" и водрузить флаг России», - написал автор поста в паблике Аноним 03.
Однако, судя по комментариям, никто из горожан не поддерживает такую идею:
- Весна вроде ещё не началась, а обострение уже подъехало!
- У автора какой модели телефон? Его не оскорбляет, что он не российского производства?
- Потом его начнут оскорблять европейские автомобили, техника, телефоны и прочее. Идите на работы и оскорбляйтесь там низкой зарплатой, на которую с трудом можно прожить.
- Вернись в палату и сдай телефон санитарам.
- Прикол такой? Это название кинотеатра с 2009 года и пока ещё действующего в настоящий момент. Я в шоке, весна близко.
- Заняться больше нечем? – пишут пользователи.
Фото: Аноним 03
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