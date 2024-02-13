В Улан-Удэ предложили сменить вывеску ТЦ «Eurozone»

В социальных сетях улан-удэнец выдвинул неожиданное предложение – сменить вывеску торгово-развлекательного центра "Еврозона" на что-то более патриотичное.«Доброго времени суток, уважаемые земляки! Прошу обратить внимание на вывеску здания в центре города, напротив мемориала ПОБЕДЫ, это оскорбляет чувство тех, кто вернулся с войны (СВО). Предлагаю по возможности убрать всё кроме "Z" и водрузить флаг России», - написал автор поста в паблике Аноним 03.Однако, судя по комментариям, никто из горожан не поддерживает такую идею:- Весна вроде ещё не началась, а обострение уже подъехало!- У автора какой модели телефон? Его не оскорбляет, что он не российского производства?- Потом его начнут оскорблять европейские автомобили, техника, телефоны и прочее. Идите на работы и оскорбляйтесь там низкой зарплатой, на которую с трудом можно прожить.- Вернись в палату и сдай телефон санитарам.- Прикол такой? Это название кинотеатра с 2009 года и пока ещё действующего в настоящий момент. Я в шоке, весна близко.- Заняться больше нечем? – пишут пользователи.Фото: Аноним 03