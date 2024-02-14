В Заиграево установят мемориальную доску герою СВО

14 февраля в 12 часов в Заиграевской СОШ состоится открытие мемориальной доски Герою СВО Антону Балаганскому. Он героически погиб под Угледаром и посмертно награжден орденом Мужества.На торжественное мероприятие приглашаются все, желающие почтить память нашего земляка, сообщает газета «Вперед».Фото: газета "Вперед"