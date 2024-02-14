Общество 14.02.2024 в 10:08
В Заиграево установят мемориальную доску герою СВО
На торжественное мероприятие приглашают всех, кто желает почтить память погибшего
Текст: Ольга Лазарева
14 февраля в 12 часов в Заиграевской СОШ состоится открытие мемориальной доски Герою СВО Антону Балаганскому. Он героически погиб под Угледаром и посмертно награжден орденом Мужества.
На торжественное мероприятие приглашаются все, желающие почтить память нашего земляка, сообщает газета «Вперед».
Фото: газета "Вперед"
На торжественное мероприятие приглашаются все, желающие почтить память нашего земляка, сообщает газета «Вперед».
Фото: газета "Вперед"
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