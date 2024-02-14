Общество 14.02.2024 в 15:22

В аэропорту Иркутска сразу четверо пассажиров нарушили правила перелета

Две пассажирки курили на борту, мужчина ругался нецензурной бранью, а еще один пассажир был пьян

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Текст: Ольга Лазарева
В аэропорту Иркутска сразу четверо пассажиров нарушили правила перелета
Накануне в аэропорту Иркутска выявлено четверо авиапассажиров, не соблюдавших установленные правила перелета. 

В дежурную часть Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте поступило сообщение, что к воздушному судну, осуществлявшему перелёт по маршруту «Шереметьево - Иркутск», вызывают наряд полиции.

Полицейские  установили, что причиной вызова стал факт курения на борту самолета. Злоумышленницей оказалась 22-летняя жительница поселка Улькан Иркутской области. Женщина курила электронную сигарету в туалете на борту воздушного судна во время полёта, нарушив требования статьи 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и объектах).

Самолёт благополучно совершил посадку, а в отношении пассажира был составлен административный протокол. Ей грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Женщина рискует попасть в «черный список» авиакомпаний, согласно которому перевозчики вправе не допустить гражданина на борт по законным основаниям. Кроме того, курение на борту ставит под угрозу весь перелёт.

Аналогичное правонарушение допустила читинка во время перелета по маршруту «Чита-Иркутск».

Житель г. Миасс 1976 г.р., планировавший путешествие рейсом «Иркутск-Новосибирск», выражался в адрес членов экипажа нецензурной бранью, за что был отстранен от полета, привлечен к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ, в отношении него составлен протокол административного задержания.

От полета был отстранен житель Оренбургской области 1966 г.р.  Мужчина явился в аэропорт в состоянии алкогольного опьянения, на него составлены протокол по ст. 20.21 КоАП РФ и протокол административного задержания

Транспортная полиция Восточной Сибири напоминает авиапассажирам о необходимости строгого соблюдения установленных правил перелета, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
 
Фото: Pixabay.com
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