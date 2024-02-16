В Бурятии «Дальневосточную ипотеку» распространят на всех участников СВО

Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта распространить действие «Дальневосточной ипотеки» на участников военных действий в Украине и членов семей погибших, сообщается на сайте Кремля. В том числе это позволит поддержать рынок новостроек Улан-Удэ, который в январе 2024 года вошел в состояние нестабильности из-за спекулятивного роста цен, которые превысили 140 000 рублей за квадратный метр. Отметим, цены за три года увеличились аж в три раза.Столь сильное подорожание квартир в Бурятии рано или поздно уперлось бы в потолок платежеспособного спроса. Весь прошлый год застройщики только и делали, что повышали цены. Причем каждый раз не угадывали с продажами - хорошие локации и варианты тут же уходили, как они устанавливали новые цены. Народ хватал квартиры как горячие пирожки в основном в кредит.Но в январе 2024 году ценовое ралли приостановилось. Спрос притормозился, в связи с чем выросли опасения у застройщиков, которые прекрасно помнят, в какой ситуации они оказались восемь лет назад, когда случился спад, и что это грозит стагнацией в отрасли со всеми вытекающими последствиями.По данным РБК, в январе 2024 года на рынке жилья и ипотеки наступило серьезное охлаждение: по сравнению с декабрем 2023 года спрос и продажи жилья в крупнейших российских регионах сократились на величину от 50 до 75%! В Бурятии, по предварительным данным, спрос упал на меньшие уровни, и речь прежде всего идет о вторичном жилье, пострадавшем от роста процентных ставок. Однако и на первичном рынке ситуация не слишком обнадеживающая.- Продажи тормозят два фактора - увеличение первоначального взноса по льготным ипотекам с господдержкой с 15 до 20%, а затем и до 30%, ведь накопить эти средства в нынешних условиях все сложнее, учитывая дороговизну жизни, - говорит улан-удэнский риелтор Олег Семенов. - Кроме того, люди не понимают, почему новое жилье в Улан-Удэ подорожало почти до уровня иркутского рынка недвижимости. Это ведь для нас понятно, что наш рынок вытягивают «Дальневосточная ипотека» и выплаты семьям контрактников, но ведь основная часть потенциальных покупателей находится просто в ауте, глядя, как далеко оторвались цены на первичном рынке от реальности.По мнению экспертов, если не предпринять меры по поддержке отрасли, то у рынка новостроек обвалятся продажи.Не случайно на рынке Улан-Удэ начали появляться предложения о продаже новостроек по 65 тыс. рублей за «квадрат» и даже ниже. Тогда как цены на новостройки в Улан-Удэ к январю достигли уровня 140 тыс. рублей за квадратный метр.- Сброс строящихся квартир по ценам в два с лишним раза дешевле рынка - это не какая-то акция, призванная увеличить объем оборотных средств предприятия, это больше похоже на лихорадочную попытку хоть как то удержать строительную компанию на плаву, - говорят риелторы.Между тем помощь застройщикам от правительства подоспела как нельзя кстати. Федеральный центр недавно скорректировал условия льготных ипотечных программ.Так, максимальный размер кредита для «Дальневосточной ипотеки» увеличится до 9 млн рублей. Однако власти распространили это новшество лишь на двух-трехкомнатные квартиры площадью более 60 квадратных метров. Тем самым они убрали спекулятивный навес в виде малогабаритных квартир, который зачастую использовался инвесторами для последующей перепродажи.Кроме того, условия «Дальневосточной ипотеки» распространили и на новые категории граждан. Теперь льготная программа доступна также сотрудникам ВПК - тех предприятий в Улан-Удэ, которые активно набирают дополнительный персонал. Облегчили условия и для учителей, и для других бюджетников прежде всего по стажу. И, наконец, еще один фактор роста спроса на новое жилье сегодня только формируется. По поручению президента действие «Дальневосточной ипотеки» распространят на участников специальной военной операции.Так, на днях глава страны поручил обеспечить внесение в условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» изменений, предусматривающих «распространение программы на граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением задач специальной военной операции (без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан)», сообщается в документе.Поясним, что госпрограмму «Дальневосточная ипотека» запустили в 2019 году со сроком действия до 2025 года, которую затем продлили на пять лет. Она позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на покупку или строительство жилья на Дальнем Востоке.Однако «Дальневосточная ипотека» содержит ряд жестких требований, которые не позволяют воспользоваться ею многим потенциальным заемщикам. Например, кредиты выдают только молодым семьям, где оба супруга не старше 35 лет, тогда как основной спрос на жилье формируется у людей среднего возраста. Кроме того, на контракт в Бурятии сегодня все чаще подписываются граждане 40-50 лет из сельской местности, которые ранее пытались получить одобрение банков на ипотеку, но получали отказ. Теперь же они получат льготные кредиты.Распространение на участников СВО и членов их семей условий госпрограммы кардинально поменяет ситуацию на рынке.- Это станет очень серьезным шагом в поддержку строительного сектора, поскольку появляется весьма значительный по численности пласт новых заемщиков, которым ранее банки массово отказывали в одобрении ипотечных кредитов в связи с нестабильным финансовым положением. Сегодня же этот фактор уберут, и люди, вне зависимости от возраста и семейного положения, смогут оформить льготную «Дальневосточную ипотеку» под 2% годовых, - отмечает менеджер одной из строительных компаний региона.Тем не менее долговая нагрузка растет: население Бурятии в 2023 году набрало ипотечных кредитов на 39 млрд 155 млн рублей. Такие данные предоставило Отделение Банка России в Бурятии. Отметим, эти цифры на 54,8% больше, чем в 2022 году, когда граждане заняли у банков под залог своего жилья 25 млрд 283 млн рублей.Поэтому кардинальных изменений на жилищном рынке ждать не стоит. Все же единственное, что сможет отсрочить возникновение жилищного кризиса в будущем, это рост реальных доходов населения, укрепление рубля и обуздание инфляции. Пока же перспективы в этом направлении весьма туманны.Фото: «Номер один»