Жителям Бурятии объяснили, что автовокзал в Улан-Удэ – это не автовокзал

Жители Хоринского района Бурятии подняли актуальный вопрос – почему на автовокзале на ул. Советская в Улан-Удэ отсутствует бесплатный туалет.«Почему приобретая билет на автовокзале в Улан-Удэ мы даже не можем бесплатно сходить в уборную? Надо платить отдельно. Разве для пассажиров не должен быть бесплатный общественный туалет?», - возмутились сельчане в вайбер-чате «Хоринск-инфо.24/7».Ответ хоринцам дал Росприроднадзор Бурятии. В ведомстве объяснили, что автовокзал на ул. Советской – вовсе не автовокзал, как многие думают.«Согласно п. 13 «Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», утвержденных постановлением Правительства РФ, пассажир имеет право бесплатного пользования размещенными в зданиях автовокзала залами ожидания и туалетами при наличии билета по маршруту, в состав которого включен этот автовокзал. Однако, по имеющимся сведениями, объект, расположенный по адресу: Улан-Удэ, ул. Советская, д. 1Б в настоящее время статус автовокзала не имеет. По указанному адресу располагается кассово-диспетчерский пункт «Байкал» ООО «Транспортная группа Байкал», несоответствующий минимальным требованиям, предъявляемым к автовокзалам в части наличия необходимой инфраструктуры. В связи с чем требование Правил, регламентирующих право пассажиров бесплатно пользоваться размещенными в зданиях автовокзала залами ожидания и туалетами, к деятельности кассово-диспетчерского пункта «Байкал» на ул. Советская не применимо», - заявили в Росприроднадзоре.Фото: russianstock.ru