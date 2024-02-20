Ржавая вода из крана

Вопрос: «Живем в многоэтажном доме. Периодически идет ржавая вода. Куда обращаться?»

Владимир Сергеевич С.

1. Если из крана течет ржавая или грязная вода, то, в первую очередь, необходимо позвонить на горячую линию местной аварийной службы и оставить жалобу. Следует записать номер заявки. Оператор расскажет, как решить проблему, или передаст обращение в соответствующие службы, чтобы провели проверку. Необходимо помнить, что ржавчина часто возникает на короткое время после ремонтных работ - это нормально. Обычно она сливается за несколько минут. О ремонтных работах жильцов извещает управляющая компания не позднее чем за три дня до начала. Как правило, эта информация появляется на досках объявлений в подъездах, кроме того, уведомления приходят в системе ГИС ЖКХ.

2. Также можно подать заявление в управляющую компанию лично и потребовать проверки коммуникаций и фильтров. Это должны сделать в течение двух недель.

3. Если жалобу игнорируют, то следует обратиться в компанию, которая отвечает за водоснабжение в вашем районе. Ее контакты можно узнать в управляющей компании. Нужно попросить провести проверку и прислать отчет.

4. Еще один из вариантов – обращение в территориальный орган Роспотребнадзора. Специалисты сделают экспертизу качества воды. Если ведомство установит несоответствие требованиям, то направит запрос на устранение неисправностей в ресурсоснабжающую организацию.

Если помощь так и не была получена в других надзорных органах, то уже следует обратиться в прокуратуру.

В крайнем случае всегда можно подать иск в суд. Правда, придется потратиться - например, чтобы оплатить независимую экспертизу воды. Специалисты проанализируют ее по ряду химических, микробиологических, бактериологических показателей.