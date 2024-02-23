Пенсионные коэффициенты и стаж самозанятого

Вопрос «Как самозанятому накопить пенсионные коэффициенты и стаж?»

Самозанятые не платят обязательные страховые взносы. При этом у них не идет стаж и не копятся пенсионные коэффициенты (ИПК). Без минимального стажа и

коэффициентов самозанятый не получит права на страховую пенсию по возрасту. Можно претендовать только на социальную на пять лет позже.

Для страховой пенсии в 2023 году нужно 25,8 ИПК и 14 лет стажа. С 2025 года – 30 ИПК и 15 лет стажа.

Чтобы копить пенсионные коэффициенты и стаж, самозанятый может заключить договор добровольного страхования и платить взносы в Социальный фонд России.

Для этого не нужно никуда ходить - подать заявление можно в приложении «Мой налог».

За год стажа нужно заплатить минимальную сумму взносов. Она каждый год меняется, в 2023 году это 36 723 руб. (ИПК – 0,87). Максимальный взнос - 343 031 руб.

Если заплатить меньше? Стаж и пенсионные коэффициенты начисляются пропорционально уплаченной сумме.

Сколько лет стажа можно оплатить взносами?

Любое количество. Хоть все 15 лет.