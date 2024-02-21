Общество 21.02.2024 в 11:49
В Бурятии сельчанам сказали самостоятельно сжигать трупы своих животных
Количество трупов на свалке прибавляется
Текст: Ольга Лазарева
Тревожные сигналы фермеров Селенгинского района продолжают поступать. На этот раз речь идет о непонимании того, что делать с трупами павшего скота.
«Вчера вновь связалась с управлением ветеринарии. В ответ узнала, что ко мне будто бы уже приезжали, давали указание сжигать трупы. Послушайте, никто мне не давал таких указаний, я жду уже месяц с первым трупом в сарае этих самых указаний! Кто и как подтверждает, что я получила их уже? Тем временем в местной группе выясняют, куда делся скотомогильник, трупы лежат везде, а собаки обожралась ими и лезут уже на овец в оградах, следующими будем мы сами... Не информированы, что трупы нужно сжигать в отведённом администрации месте. Спрашивают, где есть такое место.
Никто не объяснил населению, что по новому закону уже несколько лет все скотомогильники ликвидированы, держать их запрещено, о назначенном месте сжигания трупов никого не уведомил. Россельхознадзор дал предписание до 26 числа ликвидировать свалку трупов - местной администрации. Тем временем количество трупов на свалке прибавляется» - пишет фермер из Ноехона Евгения.
По словам Евгении, склад из павших животных большой. Много свежих трупов, падал молодняк до 2-х лет. У многих намечается уже второй падеж.
«Вчера вновь связалась с управлением ветеринарии. В ответ узнала, что ко мне будто бы уже приезжали, давали указание сжигать трупы. Послушайте, никто мне не давал таких указаний, я жду уже месяц с первым трупом в сарае этих самых указаний! Кто и как подтверждает, что я получила их уже? Тем временем в местной группе выясняют, куда делся скотомогильник, трупы лежат везде, а собаки обожралась ими и лезут уже на овец в оградах, следующими будем мы сами... Не информированы, что трупы нужно сжигать в отведённом администрации месте. Спрашивают, где есть такое место.
Никто не объяснил населению, что по новому закону уже несколько лет все скотомогильники ликвидированы, держать их запрещено, о назначенном месте сжигания трупов никого не уведомил. Россельхознадзор дал предписание до 26 числа ликвидировать свалку трупов - местной администрации. Тем временем количество трупов на свалке прибавляется» - пишет фермер из Ноехона Евгения.
По словам Евгении, склад из павших животных большой. Много свежих трупов, падал молодняк до 2-х лет. У многих намечается уже второй падеж.
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