Общество 21.02.2024 в 15:26

Урбанисты Улан-Удэ придумали, как ликвидировать пробку на Гагарина

Проект сейчас находится на согласовании
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Текст: Ольга Лазарева
Урбанисты Улан-Удэ придумали, как ликвидировать пробку на Гагарина
Улан-удэнские активисты придумали, как убрать, наконец, вечный затор движения на улице Гагарина. Круглый год именно на этом участке образуются пробки и проехать здесь становится сложно как водителям личного транспорта, так и водителям трамваев.  

Урбанисты города предложили свой вариант решения этой давней проблемы. 

- Мы уже ранее представляли своё быстрое решение, но обещали посмотреть эффекты на компьютерной модели и вот мы возвращаемся с результатами. Мы провели замеры и проработали 6 разных вариантов, но в итоге пришли к единственному, который помог бы и трамваю, и устроил комитет по транспорту. Вариант предполагает выделить трамвайную полосу и сделать 2 полосы для автомобилистов вместо парковки и автобусного кармана, - объясняет один из авторов проекта Вадим Горбачев. 

Результаты моделирования показали, что после претворения проекта в жизнь задержки для трамвая пропадут, а автомобилисты будут проезжать этот участок на 20% лучше. 

- Сейчас идет согласование этого проекта, в процессе согласований некоторые моменты будут точно отличаться от нашей идеальной версии. Но «выделенка» для трамвая точно однажды тут будет (это жизненно необходимо для маршрутов 1 и 2), - уверены урбанисты Улан-Удэ.  

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Фото: соцсети В. Горбачева
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