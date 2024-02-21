Общество 21.02.2024 в 17:22
Воинский учет и бронирование граждан (ГПЗ): обучение и особенности
Вести воинский учет должна каждая организация
От этой обязанности освобождены только ИП, вне зависимости от количества их работников (№53-ФЗ и постановление президиума ВАС № 13798/08). Распространяется воинский учет на всех сотрудников компании — оформленных по и обычному трудовому договору, и по совместительству.
Система учета военнообязанных и призывников должна быть настроена так, чтобы не было ошибок. С августа 2023 года штрафы за нарушения для ответственных лиц выросли в десятки раз, а для работодателей в сотню — до 400-500 млн. рублей. Отладить работу и привести её в соответствие с требованиями помогают курсы по обучению ведению воинского учета и бронированию граждан в организации.
Какой воинский учет ведут организации
Воинский учет бывает специальный и общий (постановление Правительства №719). На специальный ставят сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН и забронированных военнообязанных. Такой учет ведут предприятия системообразующих отраслей и компании с мобилизационными заданиями. Остальные военнообязанные стоят на общем учете, который нужен большинству организаций.
Чтобы оформить бронь надо знать, может ли компания это сделать и каким образом. Полную информацию по процессу бронирования дают на обучении по воинскому учету: от того, где взять формы №4, №6 и №19 до того, как отчитываться в военкомат.
Кто ведет воинский учет в компании
Учетная работа — обязанность ответственных сотрудников. Сколько их будет, зависит от количества военнообязанных по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
Если меньше 500 человек — достаточно 1 совмещающего, от 500 до 2000 — 1 освобожденного. Когда в компании более 2000 военнообязанных, нужно уже 2 освобожденных работника. Их объединяют в отдельное структурное подразделение: военно-учетный стол.
Задачи ответственных (приказ Минобороны №700):
● сформировать систему документооборота и контролировать актуальность информации о сотрудниках;
● организовать картотеку и завести на каждого военнообязанного и призывника форму №10;
● вести журнал проверок воинского учета и бронирования, в который заносят информацию о сверках с военкоматом;
● своевременно предоставлять отчетность по организации и являться на сверки с военным комиссариатом;
● передавать в военкомат сведения о кадровых изменениях в течение 5 дней, как требует постановление Правительства №1211;
● вручать работникам повестки минимум за 3 дня до срока явки в комиссариат и информировать его при отказе от получения.
Специалистам не нужно профильное образование. Но они обязаны повышать квалификацию на курсах по ведению воинского учета и бронированию — первый раз в течение 1 года после назначения на должность, а затем каждые 3 года.
Как правильно вести воинский учет в организации
Чтобы работать без нарушений специалистам по воинскому учету: совмещающим и освобожденным сотрудникам, руководителям структурного подразделения надо изучить все регламентирующие документы. Им надо знать:
● как назначать ответственных и формировать военно-учетный стол;
● когда вести общий и специальный учет, оформлять бронирование;
● что из документов надо проверять у военнообязанных и призывников;
● как оформлять приказы, карточки работников, журнал проверок;
● какие отчеты и в какой срок надо сдавать в военкомат;
● когда сообщать работникам о том, что пришла повестка;
● по каким критериям проверяют работу по ведению воинского учета.
Научиться всему можно на обучающих курсах с актуальной программой по военно-учетной работе в организации, подготовленной в соответствии с изменениями на 2024 год.
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Фото: «Номер один»
Система учета военнообязанных и призывников должна быть настроена так, чтобы не было ошибок. С августа 2023 года штрафы за нарушения для ответственных лиц выросли в десятки раз, а для работодателей в сотню — до 400-500 млн. рублей. Отладить работу и привести её в соответствие с требованиями помогают курсы по обучению ведению воинского учета и бронированию граждан в организации.
Какой воинский учет ведут организации
Воинский учет бывает специальный и общий (постановление Правительства №719). На специальный ставят сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН и забронированных военнообязанных. Такой учет ведут предприятия системообразующих отраслей и компании с мобилизационными заданиями. Остальные военнообязанные стоят на общем учете, который нужен большинству организаций.
Чтобы оформить бронь надо знать, может ли компания это сделать и каким образом. Полную информацию по процессу бронирования дают на обучении по воинскому учету: от того, где взять формы №4, №6 и №19 до того, как отчитываться в военкомат.
Кто ведет воинский учет в компании
Учетная работа — обязанность ответственных сотрудников. Сколько их будет, зависит от количества военнообязанных по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
Если меньше 500 человек — достаточно 1 совмещающего, от 500 до 2000 — 1 освобожденного. Когда в компании более 2000 военнообязанных, нужно уже 2 освобожденных работника. Их объединяют в отдельное структурное подразделение: военно-учетный стол.
Задачи ответственных (приказ Минобороны №700):
● сформировать систему документооборота и контролировать актуальность информации о сотрудниках;
● организовать картотеку и завести на каждого военнообязанного и призывника форму №10;
● вести журнал проверок воинского учета и бронирования, в который заносят информацию о сверках с военкоматом;
● своевременно предоставлять отчетность по организации и являться на сверки с военным комиссариатом;
● передавать в военкомат сведения о кадровых изменениях в течение 5 дней, как требует постановление Правительства №1211;
● вручать работникам повестки минимум за 3 дня до срока явки в комиссариат и информировать его при отказе от получения.
Специалистам не нужно профильное образование. Но они обязаны повышать квалификацию на курсах по ведению воинского учета и бронированию — первый раз в течение 1 года после назначения на должность, а затем каждые 3 года.
Как правильно вести воинский учет в организации
Чтобы работать без нарушений специалистам по воинскому учету: совмещающим и освобожденным сотрудникам, руководителям структурного подразделения надо изучить все регламентирующие документы. Им надо знать:
● как назначать ответственных и формировать военно-учетный стол;
● когда вести общий и специальный учет, оформлять бронирование;
● что из документов надо проверять у военнообязанных и призывников;
● как оформлять приказы, карточки работников, журнал проверок;
● какие отчеты и в какой срок надо сдавать в военкомат;
● когда сообщать работникам о том, что пришла повестка;
● по каким критериям проверяют работу по ведению воинского учета.
Научиться всему можно на обучающих курсах с актуальной программой по военно-учетной работе в организации, подготовленной в соответствии с изменениями на 2024 год.
Реклама. ООО "КУПОЛ", ИНН 7840065006.
Фото: «Номер один»