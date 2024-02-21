Общество 21.02.2024 в 17:22

Воинский учет и бронирование граждан (ГПЗ): обучение и особенности

Вести воинский учет должна каждая организация
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Воинский учет и бронирование граждан (ГПЗ): обучение и особенности
От этой обязанности освобождены только ИП, вне зависимости от количества их работников (№53-ФЗ и постановление президиума ВАС № 13798/08). Распространяется воинский учет на всех сотрудников компании — оформленных по и обычному трудовому договору, и по совместительству.

Система учета военнообязанных и призывников должна быть настроена так, чтобы не было ошибок. С августа 2023 года штрафы за нарушения для ответственных лиц выросли в десятки раз, а для работодателей в сотню — до 400-500 млн. рублей. Отладить работу и привести её в соответствие с требованиями помогают курсы по обучению ведению воинского учета и бронированию граждан в организации.

Какой воинский учет ведут организации

Воинский учет бывает специальный и общий (постановление Правительства №719). На специальный ставят сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН и забронированных военнообязанных. Такой учет ведут предприятия системообразующих отраслей и компании с мобилизационными заданиями. Остальные военнообязанные стоят на общем учете, который нужен большинству организаций.

Чтобы оформить бронь надо знать, может ли компания это сделать и каким образом. Полную информацию по процессу бронирования дают на обучении по воинскому учету: от того, где взять формы №4, №6 и №19 до того, как отчитываться в военкомат.

Кто ведет воинский учет в компании

Учетная работа — обязанность ответственных сотрудников. Сколько их будет, зависит от количества военнообязанных по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

Если меньше 500 человек — достаточно 1 совмещающего, от 500 до 2000 — 1 освобожденного. Когда в компании более 2000 военнообязанных, нужно уже 2 освобожденных работника. Их объединяют в отдельное структурное подразделение: военно-учетный стол.

Задачи ответственных (приказ Минобороны №700):

●    сформировать систему документооборота и контролировать актуальность информации о сотрудниках;
●    организовать картотеку и завести на каждого военнообязанного и призывника форму №10;
●    вести журнал проверок воинского учета и бронирования, в который заносят информацию о сверках с военкоматом;
●    своевременно предоставлять отчетность по организации и являться на сверки с военным комиссариатом;
●    передавать в военкомат сведения о кадровых изменениях в течение 5 дней, как требует постановление Правительства №1211;
●    вручать работникам повестки минимум за 3 дня до срока явки в комиссариат и информировать его при отказе от получения.

Специалистам не нужно профильное образование. Но они обязаны повышать квалификацию на курсах по ведению воинского учета и бронированию — первый раз в течение 1 года после назначения на должность, а затем каждые 3 года.

Как правильно вести воинский учет в организации

Чтобы работать без нарушений специалистам по воинскому учету: совмещающим и освобожденным сотрудникам, руководителям структурного подразделения надо изучить все регламентирующие документы. Им надо знать:

●    как назначать ответственных и формировать военно-учетный стол;
●    когда вести общий и специальный учет, оформлять бронирование;
●    что из документов надо проверять у военнообязанных и призывников;
●    как оформлять приказы, карточки работников, журнал проверок;
●    какие отчеты и в какой срок надо сдавать в военкомат;
●    когда сообщать работникам о том, что пришла повестка;
●    по каким критериям проверяют работу по ведению воинского учета.

Научиться всему можно на обучающих курсах с актуальной программой по военно-учетной работе в организации, подготовленной в соответствии с изменениями на 2024 год.

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Фото: «Номер один»

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