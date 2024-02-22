В Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел в честь Дня защитника Отечества

122-миллиметровая гаубица на сопке в мкрн Шишковка произведет уже второй по счету полуденный выстрел в честь Дня защитника Отечества. Ритуал полуденного выстрела введен в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года, в День Конституции России. Новая традиция связана с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести» и посвящена значительному вкладу жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне, и проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.Полуденный выстрел гаубицы будет звучать в 12:00 в День защитника Отечества 23 февраля, в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (1945 год) 9 мая, в День России 12 июня, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год) 3 сентября, в День присвоения городу Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести»11 сентября, в День народного единства 4 ноября и в День Конституции России 12 декабря.В этом году пушечный выстрел прозвучит еще и 31 августа, по случаю 85-летия со дня Победы советско-монгольских войск над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол.23 февраля в городах Дальнего Востока, в том числе в Улан-Удэ, артиллерийские подразделения Восточного военного округа проведут праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества на острове Комсомольский.Артиллеристы произведут 30 залпов в 21:00 по местному времени.При проведении салютов будут задействованы орудия различных типов, в том числе гаубицы Д-30, пушки БС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А85, 2А85А1.«В настоящее время личный состав салютных дивизионов проводит тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе сводных дивизионов. В День защитника Отечества артиллерийские расчеты произведут по 30 залпов», - сообщили в пресс-службе ВВО.