Общество 22.02.2024 в 09:58

В Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел в честь Дня защитника Отечества

А праздничный вечерний салют пройдет в 9 вечера 23 февраля
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел в честь Дня защитника Отечества
122-миллиметровая гаубица на сопке в мкрн Шишковка произведет уже второй по счету полуденный выстрел в честь Дня защитника Отечества. Ритуал полуденного выстрела введен в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года, в День Конституции России. Новая традиция связана с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести» и посвящена значительному вкладу жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне, и проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Полуденный выстрел гаубицы будет звучать в 12:00 в День защитника Отечества 23 февраля, в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (1945 год) 9 мая, в День России 12 июня, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год) 3 сентября, в День присвоения городу Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести»11 сентября, в День народного единства 4 ноября и в День Конституции России 12 декабря.

В этом году пушечный выстрел прозвучит еще и 31 августа, по случаю 85-летия со дня Победы советско-монгольских войск над соединениями японской Квантунской армии на реке Халхин-Гол.

23 февраля в городах Дальнего Востока, в том числе в Улан-Удэ, артиллерийские подразделения Восточного военного округа проведут праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества на острове Комсомольский. 

Артиллеристы произведут 30 залпов в 21:00 по местному времени.

При проведении салютов будут задействованы орудия различных типов, в том числе гаубицы Д-30, пушки БС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А85, 2А85А1.

«В настоящее время личный состав салютных дивизионов проводит тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе сводных дивизионов. В День защитника Отечества артиллерийские расчеты произведут по 30 залпов», - сообщили в пресс-службе ВВО. 

Теги
Общество

Все новости

В Бурятии трое уроженцев Западной Азии организовали незаконное производство алкогольной продукции
22.02.2024 в 10:32
В Бурятии морозы ослабнут с 23 февраля
22.02.2024 в 10:26
В честь Дня защитника Отечества в Улан-Удэ покажут новое лазерное шоу и включат подсветку на телебашне
22.02.2024 в 10:12
Депутаты Горсовета стабилизировали штрафы
22.02.2024 в 10:08
В Улан-Удэ строителям многоквартирных домов постоянно задерживают зарплату
22.02.2024 в 10:04
В Бурятии прошла очередная сессия Улан-Удэнского Горсовета
22.02.2024 в 10:00
В Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел в честь Дня защитника Отечества
22.02.2024 в 09:58
Горсовет внес изменения в параметры городского бюджета
22.02.2024 в 09:57
На СВО погиб 22-летний житель села Бурятии
22.02.2024 в 09:41
Прокуратура Бурятии объявила предостережения ПАО ТГК-14, ОАО Селенгинскому ЦКК и еще ряду организаций
22.02.2024 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 февраля

Читайте также
В Бурятии морозы ослабнут с 23 февраля
Под влиянием южного циклона температура днем будет -13, -18
22.02.2024 в 10:26
В честь Дня защитника Отечества в Улан-Удэ покажут новое лазерное шоу и включат подсветку на телебашне
Красочное световое шоу на главной площади города включает динамичные зарисовки о российской армии
22.02.2024 в 10:12
Депутаты Горсовета стабилизировали штрафы
Теперь ненадлежащий выгул собак станет в разы дороже
22.02.2024 в 10:08
В Улан-Удэ строителям многоквартирных домов постоянно задерживают зарплату
При этом денежная компенсация за задержку выплаты оплаты труда и отпускных не начисляется  
22.02.2024 в 10:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru