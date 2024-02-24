Что сделано в Бурятии по поручению президента в сфере инфраструктуры

Бурятия продолжает двигаться вперед, стремясь к стабильному развитию региона. В каждом районе запущены важные проекты, которые включают строительство новых дорог, современных домов культуры, сети библиотек и многого другого. Более того, постоянно обновляется техническая база республики – власти приобретают новую технику для улучшения жизни местных жителей, такую как автобусы, трамваи, и современное медоборудование для городских и районных больниц. Успехи Бурятии связаны с прямым участием президента России Владимира Путина. Его руководство и принятые поручения оказывают существенное влияние на каждый из этих проектов, гарантируя их успешную реализацию. Предлагаем вспомнить наиболее значимые достижения, выполненные в Бурятии за последние несколько лет в сфере инфраструктуры.По мастер-плану Улан-Удэ предстоит массовое жилищное строительство: реновация центра Улан-Удэ. А позднее появятся новые микрорайоны многоэтажного жилья: «Новый центр», «Авиазавод», «Белый Лебедь», «Батарейка», «Восточные Ворота 1», «Восточные Ворота 2», «Приречное».Также в рамках мастер-плана в республиканской столице появятся набережная и межвузовский кампус мирового уровня «Байкал». Будет создан Национальный музей. Будут построены девять путепроводов через железнодорожные пути, запланировано строительство и ремонт трамвайных путей. Масштабные изменения коснутся энергетической инфраструктуры: запланирован переход с печного на электроотопление, завершится строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2.Всего мастер-план Улан-Удэ содержит 30 мероприятий на общую сумму 277 млрд рублей.Президент страны, выступая на Восточном экономическом форуме, лично назвал Северобайкальск точкой, которую надо развивать. Им одобрен мастер-план развития города. В нем 22 мероприятия на сумму 29,5 млрд рублей. Внутри плана – модернизация коммунальной и городской инфраструктур, благоустройство и экономическое развитие города.В мастер-план Северобайкальска вошло благоустройство парка «Северное сияние». Этот проект реализуется с 2021 года. В парке обустраивают места для отдыха и создают комфортную туристическую инфраструктуру. В рамках первого этапа, который находится на стадии завершения, созданы пешеходная сеть из деревянного настила, велодорожка, тематические площадки с арт-объектами. В рамках второго этапа будут построены торговый павильон и павильон с навесом, создана детская площадка.Также планом комплексного социально-экономического развития Северобайкальска предусмотрено создание на базе муниципального лагеря «Радуга» оздоровительного детского лагеря федерального уровня «Байкал». Реализация проекта предусматривает возведение шести двухэтажных корпусов, объединенных пешеходными галереями, зонами отдыха и пирсом с выходом на Байкал, с круглогодичным отдыхом и оздоровлением детей всех регионов страны.Благодаря проекту «1000 дворов Дальнего Востока» у жителей 113 микрорайона Улан-Удэ появилась огромная игровая площадка. Раньше там был пустырь, уставленный 100 гаражами. Теперь двор не узнать – площадь для веселья и отдыха составляет 5800 квадратных метров. Главная «фишка»: строители возвели масштабный игровой комплекс высотой девять метров и весом 3,5 тонны. Для детей здесь построили две необычные горки.Весь комплекс разделен на зоны, среди них: воркаут, площадка для игр с мячом, зона настольного тенниса, территория для малышей до трех лет, развлечения для детей от трех до семи лет, для подростков от семи до 14 лет и др. Также есть отдельная тихая территория, где взрослые могут подождать своих детей или просто почитать книжку. Можно сказать, угодили всем возрастам.Всего же на средства президентской дальневосточной субсидии благоустроена 331 дворовая территория. А в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено еще 949 дворовых и 641 общественная территория. Во всех муниципальных образованиях созданы уютные площадки для отдыха.В 2024 году по программе «1000 дворов» в Бурятии запланировано благоустройство еще 14 дворовых территорий.В 2017 году Бурятию включили в особую ценовую зону. Данное включение помогло республике снизить тариф на электрическую энергию для бизнеса в среднем на 25%, что позволило Бурятии войти в 20 регионов России с самыми низкими тарифами на электроэнергию для бизнеса. Снижение для малого бизнеса - с 6,97 до 4,93 руб./кВтч (21 место в России), для среднего - с 5,62 до 3,93 руб./кВтч (15 место в России), для крупного – с 3,59 до 2,84 руб./кВтч (10 место в России).В результате по итогам 2017 года у предприятий республики экономия составила 1,5 млрд. рублей, что благоприятно сказалось на социально-экономическом развитии республики.Благодаря вхождению в особую ценовую зону тарифы на электричество в Бурятии гораздо ниже, чем могли бы быть. В 76 регионах страны электроэнергия для населения обходится дороже, чем у нас.В 2023 году сельхозпроизводителями республики обновлен исторический рекорд урожайности зерновых, она составила 20,7 ц/га. Это стало возможным благодаря обновлению сельхозтехники. С 2017 года в Бурятии всего приобретено почти 1,5 тыс. единиц техники на сумму около 2 млрд рублей. С помощью господдержки фермерам возмещено 759 млн рублей.Так, в 2023 году 37 кооперативов по всей республике получили господдержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Кооперативам субсидировали 45 млн рублей затрат на покупку специализированного транспорта и оборудования, сельскохозяйственных животных и т.п.Например, члены СПоКа «Шанага» Бичурского района за счет господдержки приобрели модульный убойный цех и наладили производство полуфабрикатов, расширили линейку выпускаемой продукции, также кооперативом была приобретена сельскохозяйственная техника. СПоК «Уула» Мухоршибирского района с помощью господдержки закупили полный комплект навесного оборудования к сельхозтехнике, участвующей в уборке урожая и поилки для коров. СПоК Закамна-Агропродукт Закаменского района укрепили свои позиции в мясопереработке, кооператив в прошлом году приобрел скот и трактор.Программа устранения цифрового неравенства в Бурятии работает с 2021 года. Уже обеспечено 58 сел качественной связью. На 2024 год запланированы работы в 15 селах. Реализация программы рассчитана до 2030 года. За это время в Бурятии планируется запустить базовые станции более чем в 90 населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей.Так в конце прошлого года «Ростелеком» установил базовые станции в шести населенных пунктах Бурятии, в которых совокупно проживают более 1300 человек. Жители сёл Атхатай, Хара-Хужир, Хурга, Алаг-Шулун, Ахалик и Сухой ручей подключились к сотовой связи и беспроводному интернету четвертого поколения (LTE/4G).Качественная мобильная связь и интернет дают возможность жителям районов республики быть в курсе событий, общаться, учиться, работать, решать бытовые вопросы.За 5 лет в Бурятии построено более 93 км сетей водоснабжения, более 42 тыс. человек обеспечены качественной питьевой водой. Сети водоснабжения построены в Улан-Удэ, Кяхтинском, Прибайкальском, Мухоршибирском и Иволгинском районах. Возможность обновить системы водоснабжения в населенных пунктах или построить их с нуля у Республики Бурятия появилась благодаря федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого осуществляется по поручению президента России Владимира Путина.Так, благодаря реализации программы «Чистая вода» увеличены мощности централизованного водоснабжения Юго-Западной части Улан-Удэ. В рамках проекта построена насосная станция, два контррезервуара, каждая ёмкостью 3300 кубометров, 3 км магистральных сетей. На эти объекты направлено более 500 миллионов рублей. Таким образом, 7 тысяч человек обеспечены качественной питьевой водой. А в перспективе, количество получателей чистой питьевой воды из централизованных источников водоснабжения увеличится до 55 тысяч потребителей.В районном центре Мухоршибирь до конца 2024 года будет построено свыше 10 км сетей водоснабжения. Централизованным качественным водоснабжением в селе будет обеспечено почти 2,5 тысяч человек.Фото: «Номер один», правительство Бурятии, мэрия Улан-Удэ