Общество 23.02.2024 в 08:00
Попавший в ДТП житель Бурятии продолжает тяжбу с чиновниками
Авария произошла из-за отсутствия знаков на дороге
Текст: Лариса Ситник
«Номер один» сообщал об инциденте в Бичурском районе, где несколько водителей попали в ДТП из-за отсутствующих знаков о проведении дорожных работ. Недавно стало известно, что Советский районный суд частично удовлетворил иск одного из автомобилистов - Алексея Иванова - к хозяйственно-транспортному отделу Бичурского района и подрядной организации «РИО». Истец просил возместить причиненный ему вред здоровью, а также выплатить деньги на ремонт «Нивы», разбитой в ДТП. Увы, приговором он остался недоволен. Вдобавок во время разбирательств случайно выяснилось, что дело завели на самого пострадавшего водителя.
Смешная компенсация
Первого февраля Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение по иску, связанному с возмещением ущерба от ДТП. Алексей Иванов просил возместить 150 тыс. рублей за причиненный вред здоровью, а также 108 тыс. рублей на ремонт автомобиля – именно в такую сумму оценил примерную стоимость ремонта независимый эксперт.
Судья же постановил обязать администрацию Бичурского района выплатить пострадавшему лишь 32 тыс. рублей за вред здоровью и 40 тысяч на ремонт авто. Представитель потерпевшего и сам 57-летний Алексей Иванов возмущены таким решением.
Напомним, 7 сентября в Бичурском районе житель села Новосретенка Алексей Иванов возвращался из райцентра домой на своей «Ниве». Однако доехать благополучно мужчина не смог. Ослепленный фарами большегрузов, пенсионер врезался в кучу щебня. Подобное ДТП произошло и с другим жителем района. Пострадавшие сообщили, что на дороге отсутствовали предупреждающие знаки о проведении работ. В администрации Бичурского района виновными в ДТП тогда посчитали самих автомобилистов – дескать, знаки стояли, просто мужчины не соблюдали рекомендованный скоростной режим.
Однако то, что знаков на ремонтируемом участке дороги не было, подтвердили инспекторы ГИБДД, выезжавшие на место ДТП, а позднее и прокуратура.
Прокуратура внесла представление подрядчику «РИО», обязав устранить недостатки. Также прокурорское представление получил врио начальника ОМВД России по Бичурскому району. Ведь ГИБДД не привлекла подрядчика к административной ответственности из-за несоблюдения им требований по обеспечению дорожной безопасности.
Травмы причинил сам себе
Представитель Алексея Иванова юрист Юрий Галин говорит, что полной неожиданностью стало постановление по делу об административном правонарушении, которое возбудила ГИБДД.
- Административное производство возбудили в отношении пострадавшего в ДТП Алексея Иванова, при этом даже не уведомив его об этом – в документах нет его подписи, нет документа, подтверждающего, что Алексей Иванов был оповещен о проверке в отношении него, - отмечает Юрий Галин.
Так, по факту произошедшего в сентябре ГИБДД возбудила дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Согласно заключению ГИБДД, Алексей Иванов попал в ДТП по своей вине – якобы он нарушил п. 10.1 ПДД, в котором говорится о том, что «водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил».
«Ввиду того, что административная ответственность по ст. 12.24 КоАП наступает при причинении легкого или среднего вреда потерпевшему, то в связи с тем, что полученные травмы водитель Иванов причинил сам себе в результате собственных действий, состав ст. 12.24 КоАП не усматривается».
Знаки якобы украли
Между тем в ГИБДД признают, что дорожные знаки при проведении ремонта дороги действительно отсутствовали в нужных местах. Вместе с тем инспекторы сообщают о том, что ООО «РИО» подало заявление в полицию по факту кражи дорожных знаков. Возникает вопрос – кому могли понадобиться дорожные знаки? Даже если допустить, что их действительно украли, то почему подрядчик своевременно не установил новые знаки?
Подрядная организация вышла сухой из воды – после внесения представления прокуратуры ООО «РИО» к административной ответственности не привлекалось в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности.
Между тем вина Алексея Иванова в ДТП и в том, что он сам себе нанес травмы, ничем не доказана.
- Ни одним документом не установлено нарушение п. 10.1 ПДД. Что касается кражи знаков, то доказать факт кражи подрядчик не смог. Добросовестная строительная организация при производстве строительных работ должна заботиться о безопасности как своих сотрудников, так и окружающей среды, и участников дорожного движения. Они должны были составить схему установки дорожных знаков, согласовать ее с заказчиком, а заказчик - утвердить в ГИБДД. Но подрядчик сам выставил знаки, а ХТО уведомил об этом в устной форме, и почему-то подрядная организация решила, что, установив знаки, может тотчас приступить к работам, - говорит юрист.
На вопрос нашего издания о том, могло ли отсутствие дорожных знаков, предупреждающих о ведущемся ремонте, повлиять на ДТП, в ГИБДД сообщили, что для ответа на этот вопрос необходимо назначение дополнительных экспертиз.
Юрий Галин и Алексей Иванов готовят апелляцию в Верховный суд Бурятии. Сельчанин надеется, что сможет получить ту компенсацию, которую он просит. За все то время, которое прошло с момента ДТП (а это уже более полугода), Алексей не может пользоваться собственным автомобилем. Ремонтировать машину ему не на что. Для сельского жителя, который ведет свое хозяйство, отсутствие машины – большая беда.
Фото: «Номер один»
Смешная компенсация
Первого февраля Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение по иску, связанному с возмещением ущерба от ДТП. Алексей Иванов просил возместить 150 тыс. рублей за причиненный вред здоровью, а также 108 тыс. рублей на ремонт автомобиля – именно в такую сумму оценил примерную стоимость ремонта независимый эксперт.
Судья же постановил обязать администрацию Бичурского района выплатить пострадавшему лишь 32 тыс. рублей за вред здоровью и 40 тысяч на ремонт авто. Представитель потерпевшего и сам 57-летний Алексей Иванов возмущены таким решением.
Напомним, 7 сентября в Бичурском районе житель села Новосретенка Алексей Иванов возвращался из райцентра домой на своей «Ниве». Однако доехать благополучно мужчина не смог. Ослепленный фарами большегрузов, пенсионер врезался в кучу щебня. Подобное ДТП произошло и с другим жителем района. Пострадавшие сообщили, что на дороге отсутствовали предупреждающие знаки о проведении работ. В администрации Бичурского района виновными в ДТП тогда посчитали самих автомобилистов – дескать, знаки стояли, просто мужчины не соблюдали рекомендованный скоростной режим.
Однако то, что знаков на ремонтируемом участке дороги не было, подтвердили инспекторы ГИБДД, выезжавшие на место ДТП, а позднее и прокуратура.
Прокуратура внесла представление подрядчику «РИО», обязав устранить недостатки. Также прокурорское представление получил врио начальника ОМВД России по Бичурскому району. Ведь ГИБДД не привлекла подрядчика к административной ответственности из-за несоблюдения им требований по обеспечению дорожной безопасности.
Травмы причинил сам себе
Представитель Алексея Иванова юрист Юрий Галин говорит, что полной неожиданностью стало постановление по делу об административном правонарушении, которое возбудила ГИБДД.
- Административное производство возбудили в отношении пострадавшего в ДТП Алексея Иванова, при этом даже не уведомив его об этом – в документах нет его подписи, нет документа, подтверждающего, что Алексей Иванов был оповещен о проверке в отношении него, - отмечает Юрий Галин.
Так, по факту произошедшего в сентябре ГИБДД возбудила дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Согласно заключению ГИБДД, Алексей Иванов попал в ДТП по своей вине – якобы он нарушил п. 10.1 ПДД, в котором говорится о том, что «водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил».
«Ввиду того, что административная ответственность по ст. 12.24 КоАП наступает при причинении легкого или среднего вреда потерпевшему, то в связи с тем, что полученные травмы водитель Иванов причинил сам себе в результате собственных действий, состав ст. 12.24 КоАП не усматривается».
Знаки якобы украли
Между тем в ГИБДД признают, что дорожные знаки при проведении ремонта дороги действительно отсутствовали в нужных местах. Вместе с тем инспекторы сообщают о том, что ООО «РИО» подало заявление в полицию по факту кражи дорожных знаков. Возникает вопрос – кому могли понадобиться дорожные знаки? Даже если допустить, что их действительно украли, то почему подрядчик своевременно не установил новые знаки?
Подрядная организация вышла сухой из воды – после внесения представления прокуратуры ООО «РИО» к административной ответственности не привлекалось в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности.
Между тем вина Алексея Иванова в ДТП и в том, что он сам себе нанес травмы, ничем не доказана.
- Ни одним документом не установлено нарушение п. 10.1 ПДД. Что касается кражи знаков, то доказать факт кражи подрядчик не смог. Добросовестная строительная организация при производстве строительных работ должна заботиться о безопасности как своих сотрудников, так и окружающей среды, и участников дорожного движения. Они должны были составить схему установки дорожных знаков, согласовать ее с заказчиком, а заказчик - утвердить в ГИБДД. Но подрядчик сам выставил знаки, а ХТО уведомил об этом в устной форме, и почему-то подрядная организация решила, что, установив знаки, может тотчас приступить к работам, - говорит юрист.
На вопрос нашего издания о том, могло ли отсутствие дорожных знаков, предупреждающих о ведущемся ремонте, повлиять на ДТП, в ГИБДД сообщили, что для ответа на этот вопрос необходимо назначение дополнительных экспертиз.
Юрий Галин и Алексей Иванов готовят апелляцию в Верховный суд Бурятии. Сельчанин надеется, что сможет получить ту компенсацию, которую он просит. За все то время, которое прошло с момента ДТП (а это уже более полугода), Алексей не может пользоваться собственным автомобилем. Ремонтировать машину ему не на что. Для сельского жителя, который ведет свое хозяйство, отсутствие машины – большая беда.
Фото: «Номер один»