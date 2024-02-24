Бурятия получила «запрещенную» рыбу

Снаружи кажется, что в помещении должно быть просторно. Но на самом деле внутри оно довольно плотно заставлено. Основную часть помещения занимают два ряда круглых рыбоводных бассейнов. Они высотой примерно по пояс взрослому человеку. В них живут осетры. Повсюду горят лампы, в воде булькает-работает модуль механической очистки и различные другие агрегаты.





- Не знают, что с этой рыбой делать. Традиционно привыкли омуля есть, а осетра даже не знают, как приготовить. Большой плюс – эта рыба без костей, рыба вся хрящевая. Ребра, хребет, голова – это хрящи. В принципе, нет костей. У горбуши, например, хребет костный, есть кости. А здесь кость в горле не застрянет. После нормальной термообработки хрящевые ребра просто пережевываются. Осетры все такие. Вообще, это вкусная рыба.







Без научного подхода рыба просто не выживет. Концентрация кислорода, нитриты, нитраты, кислотность воды и т. д. – это все отслеживается постоянно. Кормить мальков надо круглые сутки через несколько часов, даже ночью. Есть разработанная учеными таблица, которая говорит, при какой температуре воды и сколько (и какого) корма надо давать осетрам конкретного веса.





Корм Валентин Прохоренков предпочитает использовать из Тверской области.







Чтобы бактериям было куда прикрепиться, им бросают небольшие полые трубочки. Бактерии селятся на их поверхности.





Причем переехал не по федеральной программе по содействию переселению зарубежных соотечественников, а самостоятельно, ни на кого не рассчитывая. В Бурятии ему нравится.







На рынок вышла продукция единственной в республике «рыночной» осетровой фермы. Это можно назвать продовольственной сенсацией республики. Объем осетрины, проданной жителям республики, конечно, пока небольшой. Однако вскоре нужной кондиции достигнет основная часть осетров. В настоящее время они как раз активно нагуливают дополнительные килограммы.Осетровую ферму запустил предприниматель Валентин Прохоренков в иволгинском селе Сотниково. Она начала работать весной прошлого года. И вот недавно предприятие выдало на гора первый «урожай».Прохоренковскую ферму нельзя сравнивать с Гусиноозерским осетровым рыбоводным хозяйством Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Госучреждение занимается тем, что, используя теплые сбросные воды Гусиноозерской ГРЭС в Селенгинском районе, с 1986 года содержит маточное стадо байкальского осетра (внесен в Красную книгу России). Осетров из Гусиноозерского хозяйства нельзя купить на продовольственной ярмарке в Улан-Удэ. Госучреждение занимается тем, что получает осетровую икру, инкубирует и подращенную молодь выпускает в Байкал. А предприятие Валентина Прохоренкова нацелено именно на производство и сбыт осетрины.Первые рыбины, готовые к употреблению, предприниматель получил в конце прошлого года. Тогда же и произошла упомянутая небольшая реализация. Встречая Новый год, семья Валентина Прохоренкова сама также отведала плоды нелегкого рыбоводного труда – украшением праздничного стола стал приготовленный и украшенный зеленью осетр. Блюдо тогда удалось на славу.Как пояснил «Номер один» предприниматель, осетры, хоть и прибыли в одной партии мальков, но растут по-разному. Какие-то экземпляры набирают массу быстрее, а другие - медленнее. Но ведь осетры включены в Красную книгу, как же их можно продавать на рынке?- Дикий осетр запрещен к продаже. Все дикие виды осетра – краснокнижные. Но существуют гибриды, выведенные на заводе, и они уже не подпадают под данное ограничение. В Москве с 1971 года для работы с ними существует завод. Я купил мальков в Кемерово, где икру, полученную из Москвы, инкубируют и потом реализуют мальков. У меня сейчас гибрид ленского осетра и калуги. Разные виды дикого осетра отличаются друг от друга. Этот гибрид внешне тоже имеет отличия от них, - отмечает предприниматель.…Вместе с Валентином мы идем по заснеженному двору его дома к отдельно стоящему большому строению. Площадь участка позволяла, и поэтому ферму он построил невдалеке от дома. На улице зима, а внутри «рыбного царства» тепло и довольно влажно.Валентину Прохоренкову хотелось заняться чем-то необычным для Бурятии, не таким обыденным, как разведение крупного рогатого скота или овец. К тому же он сам рыбак.- Здесь осетры побольше, а здесь - поменьше. Каждый бассейн по пять «кубов». Из моей первой партии уже были экземпляры больше трех килограммов, - говорит «осетровый» фермер, когда мы знакомимся с хозяйством, переходя от одной емкости к другой.Осетры, которые быстрее набирают габариты и становятся сильнее остальных - предприниматель называет их лидерами, обязательно отсаживаются в отдельный бассейн. После этого те, что растут помедленнее, начинают даже как-то быстрее расти. Некоторое количество рыб весом больше двух килограммов как раз и было продано перед Новым годом.В декабре прошлого года осетровую ферму посетил глава Иволгинского района, он положительно оценил проект. Вообще об осетровом предпринимателе и его работе знают и в администрации района, и в Минсельхозе Бурятии.В добавление к той первой партии мальков, которые сейчас очень сильно подросли, весной этого года предприниматель планирует завезти вторую партию. Дело в том, что осетровая ферма сейчас загружена не на полную мощность. Получив первый опыт работы, Валентин закупил «жильцов» и для простаивающих бассейнов.- Когда только начал, подходишь к ним - ладошкой похлопаешь, покормишь, они привыкают, начинают приближаться. Уже чувствуют меня, знают. Это же живые существа. Но потом решил не привыкать к ним. Тут не должно быть привязанности, близких отношений, стараюсь держать эмоциональную дистанцию. Это то же сельское хозяйство, просто по выращиванию не коров, а осетров, - рассказывает рыбовод.Если кто-то занимается выращиванием картофеля, то, посадив клубень в мае, в сентябре получает от него урожай. Цикл окупаемости короткий. Разведение осетров – дело гораздо более медленное и трудоемкое.- Чтобы эффективно прибавлять в весе, малькам осетра нужна теплая вода. Меньше температура – медленнее растут. На данный момент у меня примерно 2 тыс. осетров, в основном по 500 - 600 граммов. Но есть экземпляры под два килограмма, вскоре еще подрастут и их можно тоже реализовывать. Первой партией хочу «нащупать» рынок, начать приобщать людей к этой рыбе, - говорит предприниматель.Выращивание осетров стоит на научной основе. Если ее не придерживаться, то никакого положительного результата не будет. Это дело не такое простое, как кажется, но при текущих масштабах производства предприниматель пока справляется один и готов к неожиданностям. Например, с электроснабжением, с которым то и дело возникают проблемы.- Поэтому у меня есть свой генератор. За зиму уже раз 15, наверное, свет отключался. А если свет отключили, а запасного варианта нет, то через час вся рыба гибнет, - отмечает наш собеседник.С некоторыми покупателями Валентин Прохоренков поддерживает контакт, и отзывы о продукции поступают хорошие. Правда одновременно он отмечает, что в Бурятии людям в целом осетры непривычны.Я, допустим, как делаю. Голову, плавники отсекаю и готовлю осетра горячего копчения. А голова и плавники идут на уху. Потому что если закоптить голову, она просто выкинется, а тут безотходно. Уха из налима и осетра, я считаю, лучшая. Когда покупатели спрашивают, что делать с осетром, объясняю, какие-то рецепты даю, - рассказывает предприниматель.Осетр подходит и для горячего копчения, и для холодного, его можно хорошо вялить и т. д. В своей товарной кондиции осетр бывает в длину примерно от метра.- Если запечь в духовке, осетр шикарно выглядит на столе, украшает его собой. Помимо вкусовых качеств, еще можно удивить гостей внешним видом блюда, - делится Валентин Прохоренков.Сейчас рынок осетрины в Бурятии действительно находится в не очень развитом состоянии. В отличие от того же омулевого рынка. Даже сейчас, когда промдобыча байкальского омуля запрещена, рынок все равно существует. Потому что есть возможности законно добывать и продавать омуля.Например, омулем могут торговать эвенкийские общины республики, которым государство постоянно выделяет квоты на его добычу в рамках политики сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.А рынок осетрины еще предстоит «растормошить».Предприниматель ищет пути реализации продукции, но надо учитывать, что одна из «фишек» его бизнес-проекта - стараться не продавать замороженного осетра.Недавно Валентин Прохоренков, например, договорился с одним магазином в Улан-Удэ о сотрудничестве.- Поставили аквариум. Там плавают осетры. Продавать живую рыбу лучше. Замороженная – это уже не то... С рыбалки привожу рыбу и чувствую – свежая, вкусная, а после заморозки уже не такая. Но не каждый хочет ставить аквариум в магазине. Допустим, иркутяне пришли к тому, что там во всех магазинах есть аквариумы, рыба плавает. У нас это не очень развито, но надеюсь, что разовьется. И тут же отмечает, что на нынешнем этапе того объема, который можно предлагать крупным сетям, у него еще нет.Разумеется, присутствует желание реализовывать также осетров, прошедших уже серьезную обработку. Там и добавленная стоимость выше. Но для этого «рыбному» фермеру необходимо организовать цех по переработке, чтобы делать копчение, полуфабрикаты. Эта тема на перспективу.Малоизвестность и непривычность осетровых блюд для жителей региона, малые объемы производства замедляют процесс. Но это можно преодолеть.Только вот как преодолеть финансовый барьер?Осетр является очень дорогой рыбой. Дороже любого самого отборного куска говядины в мясных рядах Центрального рынка Улан-Удэ. Причем дороговизна проистекает не из чьей-то жадности, а из объективных обстоятельств.Львиная доля людей, которые начинают заниматься рыбоводством, терпят неудачу и бросают дело.- Кто-то пытается начинать, запускают рыбу, погубили, деньги «закопали» и все. Не думают, что это все сложно, - констатирует «осетровый» фермер.- Я постоянно взвешиваю рыбу. Не просто насыпал и все. Если рыба будет голодать, она не будет расти. А при избытке корм недоедается и остатки начинают портить воду. Если все по норме, но корм остался, надо выяснять, почему это происходит, - говорит фермер.- Он дорого стоит, и транспортные расходы ощутимые, но зато очень качественный. А без нормального кормления рыба плохо растет, - пояснил наш собеседник.Подойдя к мешкам с кормом, он берет две емкости и зачерпывает ими из разных мешков.Корм оказался гранулами темного цвета. В одной емкости их диаметр поменьше, а в другой - побольше. Как выяснилось, маленькие гранулы для рыб поменьше, а большие - для подросших. Каждому свое.На осетровой ферме для переработки продуктов жизнедеятельности рыб используются бактерии - биологическая очистка. Нарастить количество этих бактерий тоже небыстрое дело. А наращивать число осетров нельзя, если бактерий еще мало. Вся система должна быть точно просчитана и сбалансирована.Отопление, корма, электроэнергия (насосы потребляют много электричества) и другие расходы приводят к тому, что осетры, достигшие минимальной продажной кондиции, выставляются на реализацию по цене как минимум 1300 руб./кг.- Чем больше осетр и чем дольше его выращивали, тем выше цена. Сейчас тенденция идет, что цены поднимаются. В Иркутске поднялись цены, в Москве оптовая цена уже 1300. У нас, можно сказать, самая низкая стоимость, - рассказывает предприниматель.Это при том, что он не брал кредит в банке. Осетровый бизнес-проект Валентин Прохоренков запустил практически полностью за счет своих накоплений. Иначе кредитный аспект утяжелил бы цену осетрины.Да и Валентин Прохоренков опасался «увязнуть» в кредитах. «Если не дай бог что-то случится, рыба погибнет. Очень рискованно», - рассудил он на старте и предпочел первый шаг сделать за счет собственных ресурсов.Но теперь для дальнейшего развития нужно изыскивать новые средства. Предприниматель настроен модернизировать кислородную систему - поставить кислородную станцию, что увеличит плотность посадки и снизит технические риски. а также заняться вопросом озонирования, чтобы усилить обеззараживание воды, осветлять ее. Хочет, чтобы ферма была как можно лучше оборудована. Власти обещают поддержать субсидиями или каким-то другим способом.В Бурятии с ее уровнем жизни платежеспособный спрос на 1300-рублевую осетрину из Иволгинского района будет, увы, ограниченным. Пусть даже о ней прознает каждая хозяйка республики, а производство вырастет, себестоимость осетрины снизить не получится. Так что жизненный уровень населения республики надо бы поднимать. Чтобы сотниковский осетр мог появиться на столах не только тех семей, в которых родители работают на высокооплачиваемых должностях. А предприниматель, думаем, будет искать дополнительный рынок сбыта в других регионах России. И для живого осетра, и для будущего вяленого.Прошло полтора года (строительство фермы плюс выращивание первой партии мальков) как Валентин Прохоренков развивает свой осетровый проект, но к настоящему моменту он не окупился, не покрыл вложенных денег.- Если говорить о получении первой прибыли, то я ее здесь еще не видел. Окупаемость долгая, - не скрывает предприниматель.Интересный поворот дела может произойти, когда предприниматель станет бурятским производителем черной икры. Уже обдумывается план по созданию маточного стада.- Сейчас из трех бассейнов буду создавать это стадо - отберу штук 100 лидеров, - показывает наш собеседник. - Они будут дальше расти, пойдут уже непосредственно для производства икры, а не на продажу.Когда окупится «икорный проект» - покажет время. «Икорное» стадо надо еще несколько лет кормить, ухаживать за ним, не получая никакой отдачи. Но если все получится, это будет удивительная для республики вещь - бурятская черная икра. Правда ценник будет с еще более крупными цифрами.Предприниматель постоянно общается с другими рыбоводами из Иркутска, Москвы, других регионов. Они делятся опытом, обмениваются новостями. Свое дело он оставлять не намерен.В конце прошлого года Валентин Прохоренков впервые принял участие в сельхозярмарке, где выставил на продажу осетров, набравших нужные параметры. И сейчас он намерен участвовать в каждой ярмарке, идти, как говорится, навстречу покупателю.- Буду вывозить живых осетров в бочке. А чтобы было видно, какая рыба, поставлю на ярмарке аквариум, в котором будет плавать один осетр как витринный образец, - планирует фермер. - Мне мое дело очень интересно. Когда я им занялся, все, конечно, удивились, - отмечает он.Когда нынешний осетровый цех крепко встанет на ноги, Валентин Прохоренков не исключает, что построит рядом еще один и будет разводить что-то еще. Например, форель.Между прочим, вода с сотниковской осетровой фермы, насыщенная разными веществами - это ценный ресурс для растениеводства, что давно известно тем, кто занимается рыбоводством. Ее берут из отстойников, где собирается ил, смешанный с водой.Сразу и не поймешь, зачем на осетровой ферме на полке стоит целый ряд больших горшков с ростками помидоров, огурцов.- Поливаю их этим илом вперемешку с водой. Идет как подкормка, - делится опытом предприниматель.К фермеру порой обращаются с просьбами продать 100 мальков, которые потом человек собирается выращивать в гараже в какой-то бочке. Но он им прямо говорит, что с таким отношением мальки просто погибнут.Вот такое интересное место есть в иволгинском селе Сотниково. Кстати, Валентин Прохоренков не является уроженцем Бурятии. Он издалека.- В этом году исполняется десять лет, как я переехал в Россию из Казахстана, - рассказывает предприниматель.- В Москве все куда-то торопятся, всем не до тебя. А здесь хорошие, отзывчивые люди, природа, рыбалка, - отмечает наш собеседник.Фото: «Номер один», В. Прохоренкова