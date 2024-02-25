Олег Дерипаска невольно рассорил фотографов Бурятии

С 1 по 28 февраля 2024 в Центре современного искусства «Залуу» проходит выставка фотографий «Далай/Море» (0+). Известно, что на выставку попало 50 фотографий, победивших в конкурсе. Как выяснилось, о том, что проходит конкурс, в Бурятии практически никто не знал.Организатором фотоконкурса и выставки работ о Байкале стали компания «Эн+» и ассоциация «Байкал без пластика», в которую вошли крупные компании, работающие в Бурятии и Иркутской области. Они разработали грантовый конкурс для фотографов, снимающих Байкал.Среди членов жюри проекта были директор Национального музея Бурятии, искусствовед Татьяна Бороноева, депутат Народного Хурала Татьяна Мантатова, продюсер мультимедиа ИД «Коммерсантъ» Мария Соловьева и представители компании «Эн+», которая принадлежит миллиардеру Олегу Дерипаске.«Жюри отобрало лучшие работы, объединенные в единый художественный проект «Далай/Море». На выставке представлено 50 фотографий пяти местных авторов, которые получили грант от компании. В проекте мог принять участие любой житель Бурятии, чьи фотоработы соответствуют заданной тематике», — сообщается на сайте компании «Эн+».На фотоконкурс поступило более 300 работ от 40 участников. Главным условием участия в конкурсе было то, что фотограф обязательно должен быть из Бурятии.Примечательно то, что конкурс нигде широко не объявлялся. Известно, что прием работ на конкурс стартовал 1 декабря. Итоги конкурса подвели уже в январе. Жюри выбрало пять победителей. Каждый из них получил грант в сумме 100 тыс. рублей.Известные фотохудожники Бурятии, чьи имена знакомы тем, кто интересуется профессиональной фотографией, о конкурсе не знали. Фотографы назвали мероприятие, проведенное компанией «Эн+», «конкурсом без конкурса».Полемика о фотовыставке развернулась на странице в соцсести фотохудожника Вячеслава Урбазаева. Вячеслав — известный фотограф, специализирующийся на пейзажной съемке. Недавно фотохудожник выпустил в свет альбом «Баргуджин­Токум: река времени». Альбом посвящен Баргузинской долине и ее жителям.— Сегодня посмотрел фотовыставку «Байкал — любовь с первого взгляда» в Центре современного искусства «Залуу». Полнейшая дискредитация художественной фотографии Бурятии. Никто из фотохудожников об этом конкурсе не знал — там нет ни одного известного фотографа (Сергея Шитикова, Сергея Ильина, Сергея Конечных, Сергея Тарасенко, Павла Федорова, Стаса Кадрулева, Юрия Извекова), — высказался Вячеслав Урбазаев.По мнению Вячеслава, большинство фотографий, представленных на выставке, не имеет художественной ценности.— Фотохудожник старается передать образ места, а не просто показать географию в духе «фото на память». Когда мы выезжаем на съемки и видим красивый ландшафт, то пытаемся передать через фотографию образ места, придать ему художественную ценность с помощью света. Если художники рисуют картины с помощью кисти, то наше главное орудие — солнечный свет. Порой мы ждем часами, когда появится луч или, наоборот, солнце опустится пониже, чтобы фотография не выглядела «плоской», чтобы у каждого кадра было настроение. Все это приходит с опытом, насмотренностью работ известных мастеров, — делится с «Номер один» своими мыслями Вячеслав Урбазаев.По его словам, фотоконкурс оставил за бортом не только опытных, но и молодых фотографов.С мнением Вячеслава согласились и другие фотографы Бурятии. Сергей Шитиков, посетивший выставку, говорит, что «к авторам фотографий претензий нет. Несмотря на общее убогое впечатление от выставки, несколько хороших работ там есть. Но зато появились серьезные вопросы к организаторам этого странного «фотоконкурса», по итогам которого якобы и сделана эта выставка.Фотограф Борис Коктышев отметил, что впечатления от выставки у него «очень противоречивые».— Есть заслуживающие внимания работы, но есть и откровенно слабые. Много вопросов к организаторам: где и когда опубликовано Положение о проведении фотоконкурса, по каким критериям проводился отбор работ. Допускаю, что где­то опубликовано положение, но большинство известных фотографов не знали об этом конкурсе. У нас в городе очень мало фотографических событий, очень жаль, что хорошая идея превращается в междусобойчик, — выразил свое мнение фотограф.Еще более резкая оценка прозвучала от фотографа Александра Конечных.— В лице организаторов и проведения этой фотовыставки нанесено прямое оскорбление Союзу фотохудожников Бурятии, в состав которого входят лучшие воспеватели красоты природы Бурятии и Байкала. У меня просто в голове не укладывается, как и почему их не оповестили о подготовке этой фотовыставки. Без их работ эта выставка теряет свое художественное звучание.Резкий отклик фотохудожников заметили победители фотоконкурса. Одна из них, Елена Вторушина, считает, что «должен стоять вопрос о том, что про конкурс плохо проинформировали. Я общаюсь со многими фотографами из разных регионов России, где прекрасно работают Союзы фотографов. И такие вопросы решаются на раз. А у нас ничего нет. Вот так и получается. Я о конкурсе узнала случайно в последний день. Но эта ситуация как раз и показала плачевное положение разобщенности фотографов в Улан­Удэ. Нам необходим Союз фотографов, через работу которого можно решать такие вопросы и даже выходить на всероссийский уровень», — говорит Елена.На прошлой неделе состоялось собрание ведущих фотографов республики, на котором мастера приняли решение возродить Союз фотохудожников под новым именем.— Союз фотохудожников Бурятии работал с 2022 года. Каждый год в течение восьми лет в Музее истории города мы устраивали фотовыставки. Они всегда были интересные: был худсовет, фотографии проходили жесткий отбор. Но постепенно все сошло на нет, и с 2010 года Союза фотохудожников не существует, он есть только на бумаге. В связи с последними событиями мы собрались, думали, что делать дальше. И решили возродиться под другим именем. Предварительно решили назвать наш союз Байкальское фотографическое общество, по аналогии с Иркутским фотографическим обществом, — делится планами Вячеслав Урбазаев.Что касается действующей в «Залуу» фотовыставки, сейчас фотографы готовят письмо руководству «En+» и в Минкультуры Бурятии, где будут просить, чтобы выставку не возили по городам России и разобраться со случившимся.Фото: «Номер один»