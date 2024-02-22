Бурятские школьники могут выиграть бесплатную путевку на Черное море

Федеральная служба судебных приставов совместно со Всероссийским детским центром «Орлёнок» объявляют конкурс на участие в тематической смене «Юные правозащитники».«Мы приглашаем принять участие в конкурсе подростков в возрасте от 11 до 16 лет. Тех кто интересуется историей права, становления государства и занимает социально активную жизненную позицию. В 2023 году двое школьников из Бурятии, которые отправили свои работы на конкурс, стали победителями и выиграли путевку в лагерь «Орленок» на Черном море», - отмечает главный судебный пристав Республики Бурятия Петр Ертанов.Для участия в конкурсе юным правозащитникам необходимо подготовить исследовательскую работу на одну из заданных тем в соответствии с возрастом участника. Порядок участия и сроки проведения конкурса размещены на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов и Всероссийского детского центра «Орленок».Победители получат путевку с правом бесплатного участия в увлекательной летней смене легендарного детского центра, расположенного на берегу Черного моря.Шестая тематическая смена «Юные правозащитники» пройдет в период с 31 мая по 20 июня 2024 года в лагере «Дозорный» Всероссийского детского центра «Орлёнок», расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края.Фото: Pixabay.com