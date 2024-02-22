Общество 22.02.2024 в 12:46

Бурятские школьники могут выиграть бесплатную путевку на Черное море

Судебные приставы и детский центр «Орленок» объявляют конкурс
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Текст: Ольга Лазарева
Бурятские школьники могут выиграть бесплатную путевку на Черное море
Федеральная служба судебных приставов совместно со Всероссийским детским центром «Орлёнок» объявляют конкурс на участие в тематической смене «Юные правозащитники».

«Мы приглашаем принять участие в конкурсе подростков в возрасте от 11 до 16 лет. Тех кто интересуется историей права, становления государства и занимает социально активную жизненную позицию. В 2023 году двое школьников из Бурятии, которые отправили свои работы на конкурс, стали победителями и выиграли путевку в лагерь «Орленок» на Черном море», - отмечает главный судебный пристав Республики Бурятия Петр Ертанов.

Для участия в конкурсе юным правозащитникам необходимо подготовить исследовательскую работу на одну из заданных тем в соответствии с возрастом участника. Порядок участия и сроки проведения конкурса размещены на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов и Всероссийского детского центра «Орленок».

Победители получат путевку с правом бесплатного участия в увлекательной летней смене легендарного детского центра, расположенного на берегу Черного моря.

Шестая тематическая смена «Юные правозащитники» пройдет в период с 31 мая по 20 июня 2024 года в лагере «Дозорный» Всероссийского детского центра «Орлёнок», расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края.

Фото: Pixabay.com 

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