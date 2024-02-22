Общество 22.02.2024 в 13:24

В Бурятии рассказали о полицейских с необычными именами

Омара назвали в честь дедушки, а Раймонда в честь советского композитора
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии рассказали о полицейских с необычными именами
В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники полиции с редкими именами рассказали, почему их так назвали и как это сказывается в жизни. При рождении данное с любовью и заботой от родителей имя сопровождает человека всю жизнь, все его победы и поражения связаны с ним.

Оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Бичурскому району лейтенант полиции Дандамаев Омар Камилович родился 15 апреля 1996 года.

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- Почему меня так назвали? В честь дедушки по отцовской линии. Окружающие спрашивают: «А как сокращенно?» или говорят: «Какое необычное имя». При знакомстве с новыми людьми за счет редкого имени проще завязать разговор. И редкое имя подчеркивает твою индивидуальность в коллективе, автоматически выделяя тебя среди других. Имя Омар имеет древнеарабское происхождение, его история насчитывает больше тысячи лет. В переводе оно означает «жизнь», «долгожитель», «живучий», рассказал Омар Дандамаев. 

Старший инспектор отдела дорожно-патрульной службы, взаимодействия с правоохранительными органами, исполнения административного законодательства и информационного обеспечения Управления ГИБДД МВД по Республике Бурятия майор полиции Дугаров Раймонд Чимитович родился 31 марта 1986 года.

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- Своим именем обязан известному советскому композитору Раймонду Паулсу. Родители были поклонниками творчества народного артиста СССР и очень любили песню "Миллион алых роз", поэтому решили назвать меня в его честь. Имя Раймонд имеет древнегерманские корни. Это имя образовано от скандинавского имени Reginmund, состоящее из двух частей «ragin» (совет, решение) и «mund» (защитник). Поэтому имени Раймонд часто дают толкование «оберегающий» или «мудрый защитник». Окружающие удивляются имени и часто переспрашивают, а в процессе беседы могут переиначивать по-своему - Рэй, Раймундин, Рай. 

По словам Раймонда, имя ему и помогает, и порой мешает:

- В университете, как и в школе, меня сразу замечали преподаватели и вызывали первым к доске, отмечая, что «у вас такое необычное имя, то, думаю, и отвечать на вопросы вы будете необычно». Правда, отвечал я весьма обычно. 

Фото: МВД по РБ

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