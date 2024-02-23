Общество 23.02.2024 в 11:41

Прямой авиарейс из Улан-Удэ в Казань появится уже весной

Дату и цену объявил гендиректор аэропорта «Байкал»
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Текст: Евгения Гармаева
Прямой авиарейс из Улан-Удэ в Казань появится уже весной

Генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своем тг-канале сообщил, что с 3 мая 2024 года авиакомпания NordWind начинает рейсы «Казань - Улан-Удэ – Казань».

«Теперь Улан-Удэ соединен с еще одним мощным региональным хабом нашей страны. Через Казань ежедневно можно улететь в десятки городов- Санкт-Петербург, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Москву и другие. Рассматривайте наш новый рейс не только как возможность полета до города Казань, но и как возможность новых транзитных рейсов через Казань», - пишет Дмитрий Гармаев.

Рейс будет субсидирован, цена билета составит 8 600 рублей.


Фото: Номер один

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