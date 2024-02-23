В Бурятии начали продажу летних авиабилетов в Таксимо и Нижнеангарск

Сегодня, 23 февраля, гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев сообщает, что стартовала продажа летних авиарейсов в Таксимо и Нижнеангарск.

Отметим, жители Бурятии могут купить билет на данный маршрут по льготной цене, тогда как коммерческий тариф составляет 14 000 рублей. Как сообщал «Номер один», генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своем тг-канале сообщил, что с 3 мая 2024 года авиакомпания NordWind начинает рейсы «Казань - Улан-Удэ – Казань».





Фото: Номер один