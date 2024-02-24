Общество 24.02.2024 в 10:10

Красный крест выделил экстренную помощь Монголии

Из-за глубокого снега там погибли десятки тысяч голов скота
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Текст: Дмитрий Родионов
Красный крест выделил экстренную помощь Монголии
Монгольское общество Красного Креста начало оказывать денежную помощь и доставку минеральных добавок для домашних животных 4000 семьям пастухов в 19 аймаках и одном районе, которые страдают от железного и белого дзуда (зимней бескормицы). Об этом сообщило монгольское информационное агентство «Монцамэ».

Как уже сообщалось, этой зимой в Монголии выпало рекордное количество снега. И скот, который традиционно живет на подножном корму, с трудом смог добыть траву из-под снега и льда. В связи с бескормицей очень много скота полегло в феврале 2024 года, что ударило по финансовому состоянию монгольских скотоводов.

Как сообщает «Монцамэ», «более 19 тысяч пастухов и 4,8 млн домашних животных 19 сомонов провели крайне суровую и снежную зиму в аймаке Архангай. По состоянию на 19 февраля в аймаке Архангай погибло более 58 тысяч голов скота».

Также в соответствии с решением правительства Монголии под руководством министров были созданы оперативные группы для оказания помощи аймакам, пострадавшим от дзуда.
 
Премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ выехал в сомон Хангай аймака Архангай.
 
Согласно оценкам риска стихийного бедствия, белый здуд (зимняя бескормица) может возникнуть в 11 сомонах страны.

Фото: «Номер один»
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