Красный крест выделил экстренную помощь Монголии

Монгольское общество Красного Креста начало оказывать денежную помощь и доставку минеральных добавок для домашних животных 4000 семьям пастухов в 19 аймаках и одном районе, которые страдают от железного и белого дзуда (зимней бескормицы). Об этом сообщило монгольское информационное агентство «Монцамэ».Как уже сообщалось, этой зимой в Монголии выпало рекордное количество снега. И скот, который традиционно живет на подножном корму, с трудом смог добыть траву из-под снега и льда. В связи с бескормицей очень много скота полегло в феврале 2024 года, что ударило по финансовому состоянию монгольских скотоводов.Как сообщает «Монцамэ», «более 19 тысяч пастухов и 4,8 млн домашних животных 19 сомонов провели крайне суровую и снежную зиму в аймаке Архангай. По состоянию на 19 февраля в аймаке Архангай погибло более 58 тысяч голов скота».Также в соответствии с решением правительства Монголии под руководством министров были созданы оперативные группы для оказания помощи аймакам, пострадавшим от дзуда.Премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ выехал в сомон Хангай аймака Архангай.Согласно оценкам риска стихийного бедствия, белый здуд (зимняя бескормица) может возникнуть в 11 сомонах страны.Фото: «Номер один»