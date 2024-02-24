Общество 24.02.2024 в 10:25

На Донбассе погиб один из трех братьев из Бурятии, участвующих в спецоперации

За три дня до смерти Базыр Обоев отправил последнее СМС-сообщение маме
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Текст: Андрей Константинов
На Донбассе погиб один из трех братьев из Бурятии, участвующих в спецоперации
Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели в зоне СВО командира взвода 11-й десантно-штурмовой бригады Базыра Обоева.

Базыр Обоев родился 11 июля 1983 года в Северобайкальском районе, поселок Перевал, был старшим сыном. В 2000-м году закончил Иволгинскую среднюю школу и поступил в Иркутский государственный институт, получил юридическое образование. В 2001 году женился, у него родились двое сыновей.

В 2023 году Базыр Обоев заключил контракт с Вооруженными Силами РФ. Службу проходил в 11 десантно-штурмовой бригаде командиром взвода.

«Базыр Игоревич, выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество героически погиб 11 февраля 2024 года в 2 км от Бахмута при штурме вражеских рубежей, попав под плотный артиллерийский и танковый обстрел. Боевая задача была выполнена», - сообщается в паблике.

Последнее СМС-сообщение Базыр Обоев отправил маме 8 февраля.

«Здрасьте, живой и здоровый. Всё нормально. Люблю всех, обнимаю. Завтра всё будет нормально, писать наверное не буду. Занят очень, задача сложная и требует много времени и отдыха. Всё будет хорошо, победа будет за нами!».

За проявленный героизм Базыр Обоев награжден орденом Мужества посмертно. Как отмечается в паблике, два брата Базыра также принимают участие в спецоперации.

Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
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