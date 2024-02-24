На Донбассе погиб один из трех братьев из Бурятии, участвующих в спецоперации

Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели в зоне СВО командира взвода 11-й десантно-штурмовой бригады Базыра Обоева.Базыр Обоев родился 11 июля 1983 года в Северобайкальском районе, поселок Перевал, был старшим сыном. В 2000-м году закончил Иволгинскую среднюю школу и поступил в Иркутский государственный институт, получил юридическое образование. В 2001 году женился, у него родились двое сыновей.В 2023 году Базыр Обоев заключил контракт с Вооруженными Силами РФ. Службу проходил в 11 десантно-штурмовой бригаде командиром взвода.«Базыр Игоревич, выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество героически погиб 11 февраля 2024 года в 2 км от Бахмута при штурме вражеских рубежей, попав под плотный артиллерийский и танковый обстрел. Боевая задача была выполнена», - сообщается в паблике.Последнее СМС-сообщение Базыр Обоев отправил маме 8 февраля.«Здрасьте, живой и здоровый. Всё нормально. Люблю всех, обнимаю. Завтра всё будет нормально, писать наверное не буду. Занят очень, задача сложная и требует много времени и отдыха. Всё будет хорошо, победа будет за нами!».За проявленный героизм Базыр Обоев награжден орденом Мужества посмертно. Как отмечается в паблике, два брата Базыра также принимают участие в спецоперации.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»