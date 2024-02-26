В Бурятии заготовили дрова для семей бойцов СВО

11 семей участников специальной военной операции получили по три кубометра дров от агентства лесного хозяйства Бурятии. Как рассказали в агентстве, дровами помогли 10 семьям из Улан-Удэ и одной в селе Харгана.- Мы неоднократно занимались заготовкой дров для семей наших воинов. На этот раз заготовку осуществляли местные лесозаготовители. Данная мера была принята по поручения правительства и оказана тем, кто находится в сложной, жизненной ситуации, - пояснила начальник отдела использования лесов РАЛХ Наталья Захватника.В РАЛХе напомнили, что их сотрудники на постоянной основе помогают семьям воинов, а также отправляют гуманитарную помощь и техническое оснащение для земляков в зону СВО. На сегодняшний день 5 лесников находятся на передовой.Фото: РАЛХ