Общество 26.02.2024 в 09:04

В Бурятии заготовили дрова для семей бойцов СВО

Помощь получили 11 нуждающихся семей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии заготовили дрова для семей бойцов СВО
11 семей участников специальной военной операции получили по три кубометра дров от агентства лесного хозяйства Бурятии. Как рассказали в агентстве, дровами помогли 10 семьям из Улан-Удэ и одной в селе Харгана.

 - Мы неоднократно занимались заготовкой дров для семей наших воинов. На этот раз заготовку осуществляли местные лесозаготовители. Данная мера была принята по поручения правительства и оказана тем, кто находится в сложной, жизненной ситуации, - пояснила начальник отдела использования лесов РАЛХ Наталья Захватника.

В РАЛХе напомнили, что их сотрудники на постоянной основе помогают семьям воинов, а также отправляют гуманитарную помощь и техническое оснащение для земляков в зону СВО. На сегодняшний день 5 лесников находятся на передовой.

Фото: РАЛХ
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