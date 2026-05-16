Гороскоп для жителей Бурятии на 16 мая 2026 года

ОвенВ этот день у вас появится шанс решить важный финансовый вопрос. Перестаньте соглашаться на меньшее и озвучьте свою цену. Новолуние активирует зону дохода — отличное время, чтобы отказаться от ненужных трат и подписок. В семье старайтесь избегать споров о деньгах, лучше обсудите бюджет спокойно и с уважением друг к другу.ТелецДля вас наступает особенное время — Новолуние в вашем знаке бывает раз в год. Это зрелый, почти завершённый виток, когда вы точно знаете, чего хотите от работы и денег. Не игнорируйте неожиданные предложения — доход может прийти из необычного источника. День благоприятен для запуска новых проектов и бизнеса.БлизнецыНоволуние работает в скрытой зоне, поэтому главные перемены происходят внутри вас. Сегодня вы можете понять, от чего пора уйти. Деньги и ресурсы лучше не трогать без необходимости — день подходит для аудита, а не для трат. В разговорах опирайтесь на логику, а не на эмоции.РакАктивна зона социальных связей — через людей могут прийти новые идеи и возможности. Неожиданное приглашение или деловой контакт стоит принять, ведь Новолуние сеет семена будущих партнёрств. В семье честно обсудите финансовые вопросы, если что-то давно беспокоит.ЛевНоволуние попадает в вашу карьерную зону — это один из самых сильных профессиональных дней года. Отличный момент, чтобы заявить о себе или сделать следующий шаг. В карьере вы строите репутацию на годы вперёд, действуйте обдуманно, но не откладывайте. В семье попросите поддержки — близкие готовы помочь.ДеваВы на распутье между мечтами и практикой. Новолуние расширяет горизонты — сейчас хорошо начинать новые проекты, курсы, искать партнёров из других городов. По финансам день нейтральный, но удачный для разбора документов и финансовых вопросов.ВесыСегодня важно понять, где вы отдаёте больше, чем получаете. В бизнесе и партнёрствах появится ясность: кто реально вкладывается, а кто просто числится рядом. Семейный разговор о деньгах пройдёт конструктивно, если вы придёте с конкретным предложением.СкорпионНоволуние активирует зону партнёрства — как в любви, так и в делах. Кто рядом с вами сейчас, тот и определит ближайшие полгода. Присмотритесь к новым предложениям о сотрудничестве. В семье ценятся не слова, а действия — проявите заботу делом.СтрелецДень подходит для наведения порядка в ежедневных процессах. Рабочие рутины, которые перестали работать, сегодня легко пересмотреть. Семья нуждается в вашем присутствии, а не в подарках — просто побудьте рядом.КозерогУ вас открывается доступ к творческому мышлению — нестандартные идеи могут решить старые проблемы. Работа, приносящая радость, идёт быстрее и даёт лучший результат. День спокойный по финансам, но хорош для вложений в себя: обучение, инструменты, улучшение условий труда.ВодолейНоволуние касается дома и корней — возможно, пора обновить что-то в быту или принять решение по жилищному вопросу. В семье работает прямой разговор без обиняков. На работе лучше доделать начатое, чем начинать новое.РыбыМысли ясные, голова работает отлично — зафиксируйте идеи и составьте план действий. Полезный разговор с соседями, коллегами или знакомыми может оказаться важнее деловой встречи. Не занимайте и не давайте в долг, но спланируйте доходы на месяц вперёд.Фото: нейросеть