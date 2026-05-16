Общество 16.05.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 16 мая 2026 года

Астрологические советы для всех знаков зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 16 мая 2026 года
Овен
В этот день у вас появится шанс решить важный финансовый вопрос. Перестаньте соглашаться на меньшее и озвучьте свою цену. Новолуние активирует зону дохода — отличное время, чтобы отказаться от ненужных трат и подписок. В семье старайтесь избегать споров о деньгах, лучше обсудите бюджет спокойно и с уважением друг к другу.

Телец
Для вас наступает особенное время — Новолуние в вашем знаке бывает раз в год. Это зрелый, почти завершённый виток, когда вы точно знаете, чего хотите от работы и денег. Не игнорируйте неожиданные предложения — доход может прийти из необычного источника. День благоприятен для запуска новых проектов и бизнеса.

Близнецы
Новолуние работает в скрытой зоне, поэтому главные перемены происходят внутри вас. Сегодня вы можете понять, от чего пора уйти. Деньги и ресурсы лучше не трогать без необходимости — день подходит для аудита, а не для трат. В разговорах опирайтесь на логику, а не на эмоции.

Рак
Активна зона социальных связей — через людей могут прийти новые идеи и возможности. Неожиданное приглашение или деловой контакт стоит принять, ведь Новолуние сеет семена будущих партнёрств. В семье честно обсудите финансовые вопросы, если что-то давно беспокоит.

Лев
Новолуние попадает в вашу карьерную зону — это один из самых сильных профессиональных дней года. Отличный момент, чтобы заявить о себе или сделать следующий шаг. В карьере вы строите репутацию на годы вперёд, действуйте обдуманно, но не откладывайте. В семье попросите поддержки — близкие готовы помочь.

Дева
Вы на распутье между мечтами и практикой. Новолуние расширяет горизонты — сейчас хорошо начинать новые проекты, курсы, искать партнёров из других городов. По финансам день нейтральный, но удачный для разбора документов и финансовых вопросов.

Весы
Сегодня важно понять, где вы отдаёте больше, чем получаете. В бизнесе и партнёрствах появится ясность: кто реально вкладывается, а кто просто числится рядом. Семейный разговор о деньгах пройдёт конструктивно, если вы придёте с конкретным предложением.

Скорпион
Новолуние активирует зону партнёрства — как в любви, так и в делах. Кто рядом с вами сейчас, тот и определит ближайшие полгода. Присмотритесь к новым предложениям о сотрудничестве. В семье ценятся не слова, а действия — проявите заботу делом.

Стрелец
День подходит для наведения порядка в ежедневных процессах. Рабочие рутины, которые перестали работать, сегодня легко пересмотреть. Семья нуждается в вашем присутствии, а не в подарках — просто побудьте рядом.

Козерог
У вас открывается доступ к творческому мышлению — нестандартные идеи могут решить старые проблемы. Работа, приносящая радость, идёт быстрее и даёт лучший результат. День спокойный по финансам, но хорош для вложений в себя: обучение, инструменты, улучшение условий труда.

Водолей
Новолуние касается дома и корней — возможно, пора обновить что-то в быту или принять решение по жилищному вопросу. В семье работает прямой разговор без обиняков. На работе лучше доделать начатое, чем начинать новое.

Рыбы
Мысли ясные, голова работает отлично — зафиксируйте идеи и составьте план действий. Полезный разговор с соседями, коллегами или знакомыми может оказаться важнее деловой встречи. Не занимайте и не давайте в долг, но спланируйте доходы на месяц вперёд.

Фото: нейросеть

Теги
гороскоп

Все новости

Жителю Бурятии влепили штраф в 50 тысяч за избиение сотрудницы полиции
15.05.2026 в 17:27
Власти Бурятии придержали «лишние» деньги
15.05.2026 в 17:06
На севере Бурятии восстановили деревянный мост
15.05.2026 в 16:51
Гендиректор в Улан-Удэ год не платил зарплату своему работнику
15.05.2026 в 16:32
В Бурятии власти не хотели выплачивать компенсацию покусанному собакой ребенку
15.05.2026 в 16:29
«Писал оскорбительные сообщения и постил непристойные видео»
15.05.2026 в 16:24
Мэр Улан-Удэ проконтролировал ремонт трамвайных путей на улице Бабушкина
15.05.2026 в 16:17
В Улан-Удэ ветерана с семьей выселяют из муниципальной квартиры
15.05.2026 в 16:00
В Бурятии природоохранник отбил косулю от собак
15.05.2026 в 15:55
Лучшая сельская семья представит Бурятию в Москве
15.05.2026 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Зурхай на субботу, 16 мая
30-й лунный день
16.05.2026 в 06:02
Жителю Бурятии влепили штраф в 50 тысяч за избиение сотрудницы полиции
Он налетел на участкового-уполномоченного, прибывшего по вызову
15.05.2026 в 17:27
На севере Бурятии восстановили деревянный мост
Он рассчитан на максимальную нагрузку в 6 тонн на ось
15.05.2026 в 16:51
Гендиректор в Улан-Удэ год не платил зарплату своему работнику
Долг превысил 650 тысяч рублей
15.05.2026 в 16:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru