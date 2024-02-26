В Улан-Удэ появилась машина супер-героя

Улан-удэнцы делятся друг с другом позитивным постом. В паблике «Привет с колес/Улан-Удэ/03» опубликовали снимок автомобиля из столицы Бурятии с необычным оформлением. На заднем бампере машин сидят фигурки супергероев.«Дорогу! Дорогу! Он мчит спасать этот Мир», - написал автор поста.Как выяснилось, супер-героя в городе уже знают многие, улан-удэнцы стали отправлять свои снимки точно такой же машины. Выдумка автомобилиста многим подняла настроение и вызывала шквал шуточек.- Я знаю пароль! Я вижу ориентир! Ещё одну 0,5 и я спасу мир!- На ПВЗ стоит частенько, в первый раз увидела, поднял настроение.- Наверное, в машине часто ездит ребёнок, вот родители и сделали.- Страна чудес.- Видел на заправке на левом берегу. Хорошо, что не сорвал ещё никто!- На "борсойке" утром увидела, на весь день настроение поднял! – пишут горожане.