Общество 26.02.2024 в 15:06
В Улан-Удэ появилась машина супер-героя
На заднем бампере сидят сразу два Человека-Паука
Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнцы делятся друг с другом позитивным постом. В паблике «Привет с колес/Улан-Удэ/03» опубликовали снимок автомобиля из столицы Бурятии с необычным оформлением. На заднем бампере машин сидят фигурки супергероев.
«Дорогу! Дорогу! Он мчит спасать этот Мир», - написал автор поста.
Как выяснилось, супер-героя в городе уже знают многие, улан-удэнцы стали отправлять свои снимки точно такой же машины. Выдумка автомобилиста многим подняла настроение и вызывала шквал шуточек.
- Я знаю пароль! Я вижу ориентир! Ещё одну 0,5 и я спасу мир!
- На ПВЗ стоит частенько, в первый раз увидела, поднял настроение.
- Наверное, в машине часто ездит ребёнок, вот родители и сделали.
- Страна чудес.
- Видел на заправке на левом берегу. Хорошо, что не сорвал ещё никто!
- На "борсойке" утром увидела, на весь день настроение поднял! – пишут горожане.
«Дорогу! Дорогу! Он мчит спасать этот Мир», - написал автор поста.
Как выяснилось, супер-героя в городе уже знают многие, улан-удэнцы стали отправлять свои снимки точно такой же машины. Выдумка автомобилиста многим подняла настроение и вызывала шквал шуточек.
- Я знаю пароль! Я вижу ориентир! Ещё одну 0,5 и я спасу мир!
- На ПВЗ стоит частенько, в первый раз увидела, поднял настроение.
- Наверное, в машине часто ездит ребёнок, вот родители и сделали.
- Страна чудес.
- Видел на заправке на левом берегу. Хорошо, что не сорвал ещё никто!
- На "борсойке" утром увидела, на весь день настроение поднял! – пишут горожане.
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