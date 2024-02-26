Общество 26.02.2024 в 15:06

В Улан-Удэ появилась машина супер-героя

На заднем бампере сидят сразу два Человека-Паука
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ появилась машина супер-героя
Улан-удэнцы делятся друг с другом позитивным постом. В паблике «Привет с колес/Улан-Удэ/03» опубликовали снимок автомобиля из столицы Бурятии с необычным оформлением. На заднем бампере машин сидят фигурки супергероев. 

«Дорогу! Дорогу! Он мчит спасать этот Мир», - написал автор поста. 

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Как выяснилось, супер-героя в городе уже знают многие, улан-удэнцы стали отправлять свои снимки точно такой же машины. Выдумка автомобилиста многим подняла настроение и вызывала шквал шуточек. 

- Я знаю пароль! Я вижу ориентир! Ещё одну 0,5 и я спасу мир!

- На ПВЗ стоит частенько, в первый раз увидела, поднял настроение. 

- Наверное, в машине часто ездит ребёнок, вот родители и сделали.

- Страна чудес. 

- Видел на заправке на левом берегу. Хорошо, что не сорвал ещё никто! 

- На "борсойке" утром увидела, на весь день настроение поднял! – пишут горожане. 

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