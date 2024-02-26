Общество 26.02.2024 в 16:18
В Улан-Удэ в службах такси стали появляться странные заявки
Мужчина попросил отправить женщину-водителя, чтобы поцеловать ей обувь
Текст: Ольга Лазарева
В паблике «Злой Улан-Удэ» таксист поделился скриншотом необычной заявки от улан-удэнца. В заявке отмечено, что ехать никуда не придется, есть только одна "интимная" просьба.
«Женщина-водитель, ехать никуда не надо. Только поцеловать обувь и все», такую заявку отправил горожанин, указав свой адрес.
За такую «услугу» он предложил 510 рублей наличными.
В комментариях такая новость удивила и насмешила пользователей:
- А кто должен целовать? Водитель или заказчик?
- В карты проиграл?
- Запахло весной, - высказываются в комментариях.
«Женщина-водитель, ехать никуда не надо. Только поцеловать обувь и все», такую заявку отправил горожанин, указав свой адрес.
За такую «услугу» он предложил 510 рублей наличными.
В комментариях такая новость удивила и насмешила пользователей:
- А кто должен целовать? Водитель или заказчик?
- В карты проиграл?
- Запахло весной, - высказываются в комментариях.
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