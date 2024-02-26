В Улан-Удэ в службах такси стали появляться странные заявки

В паблике «Злой Улан-Удэ» таксист поделился скриншотом необычной заявки от улан-удэнца. В заявке отмечено, что ехать никуда не придется, есть только одна "интимная" просьба.«Женщина-водитель, ехать никуда не надо. Только поцеловать обувь и все», такую заявку отправил горожанин, указав свой адрес.За такую «услугу» он предложил 510 рублей наличными.В комментариях такая новость удивила и насмешила пользователей:- А кто должен целовать? Водитель или заказчик?- В карты проиграл?- Запахло весной, - высказываются в комментариях.