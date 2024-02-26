Общество 26.02.2024 в 16:18

В Улан-Удэ в службах такси стали появляться странные заявки

Мужчина попросил отправить женщину-водителя, чтобы поцеловать ей обувь
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ в службах такси стали появляться странные заявки
В паблике «Злой Улан-Удэ» таксист поделился скриншотом необычной заявки от улан-удэнца. В заявке отмечено, что ехать никуда не придется, есть только одна "интимная" просьба. 

«Женщина-водитель, ехать никуда не надо. Только поцеловать обувь и все», такую заявку отправил горожанин, указав свой адрес. 

За такую «услугу» он предложил 510 рублей наличными. 

В комментариях такая новость удивила и насмешила пользователей: 

- А кто должен целовать? Водитель или заказчик? 

- В карты проиграл? 

- Запахло весной, - высказываются в комментариях. 

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