Общество 27.02.2024 в 14:59

В Бурятии семьи с тремя и более детьми навсегда станут многодетными

Они не потеряют этот статус, даже когда их дети достигнут 18 лет
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии семьи с тремя и более детьми навсегда станут многодетными
В Год семьи, объявленный президентом России, многодетные семьи Бурятии получают этот статус на бессрочный период. Соответствующие изменения в закон республики о статусе многодетных семей принят в двух чтениях на очередной сессии Народного Хурала 27 февраля.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, ранее закон устанавливал, что многодетной семьей является семья, состоящая из трех и более детей и воспитывающая их до 18-летнего возраста.

Поправки в данную формулировку внесены в связи с изданием 23 января 2024 года указа президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

- Указом установлен единый для всех субъектов страны статус многодетной семьи. В новой редакции закона по-новому изложено понятие статуса многодетных: как семьи, в которой воспитывается трое и более детей, в том числе усыновленных и удочеренных. Также закрепляется норма о том, что статус многодетной семьи устанавливается бессрочно. Если раньше ребёнок достигал 18 лет, то считали, что эта семья уже не многодетная. Сейчас этот статус бессрочный. Это норма унифицирована на всей территории Российской Федерации, - отметила министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.

Многодетные семьи получат удостоверения единого образца, разработанные Минтрудом России.

Фото: «Номер один»
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с 21 по 27 февраля

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