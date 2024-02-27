ВСГУТУ озвучил количество бюджетных мест в 2024 году

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) опубликовал количество мест для приема в 2024 году. По программам высшего образования выделено 1150 мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Из них 940 – по программам бакалавриата и специалитета, а 210 мест – по программам магистратуры.Всего прием объявлен по 42 направлениям бакалавриата, 25 направлениям магистратуры и трём специальностям высшего образования.По словам ответственного секретаря приёмной комиссии ВСГУТУ Вячеслава Кравченко, вся информация о предметах Единого государственного экзамена и минимальных баллах опубликована на сайте университета в разделе «Поступающим».«На технические направления требуются результаты ЕГЭ по математике профильного уровня. Кроме того, во ВСГУТУ есть направления, где вместо одного из трех ЕГЭ можно пройти внутреннее вступительное испытание творческой или профессиональной направленности», - сказал Вячеслав Кравченко.Как отметили в вузе, победители олимпиад, иных интеллектуальных или творческих конкурсов, а также спортивных мероприятий, медалисты имеют право получить дополнительные баллы для поступления. Начало приёма документов от абитуриентов – 20 июня 2024 года.Фото: «Номер один»