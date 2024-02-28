Общество 28.02.2024 в 11:35

В Бурятии бизнесмен из-за долгов лишился автомобиля BMW X5

Предприниматель задолжал больше миллиона налоговой службе
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бизнесмен из-за долгов лишился автомобиля BMW X5
В Бурятии судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя свыше 1 миллиона рублей. Такой долг мужчина накопил, не оплачивая налоги.
 
Как сообщили в УФССП Бурятии, после возбуждения исполнительного производства часть задолженности была взыскана с банковских счетов бизнесмена. Оставшийся долг был погашен после реализации имущества индивидуального предпринимателя.
 
Для принудительного взыскания задолженности пристав наложил арест на автомобиль мужчины марки BMW X5. Поскольку бизнесмен так и не оплатил долг, машину продали на торгах.
 
Чтобы избежать применения мер принудительного характера, судебные приставы рекомендуют своевременно погашать долги. Проверить и погасить задолженность можно не выходя из дома - достаточно зайти на сайт Управления ФССП России по Республике Бурятия и воспользоваться электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств». Также погасить задолженность можно через портал Госуслуг.

Фото: «Номер один»
Теги
приставы долги

Все новости

В Бурятии бизнесмен из-за долгов лишился автомобиля BMW X5
28.02.2024 в 11:35
49 человек представят Бурятию на Всемирном фестивале молодёжи
28.02.2024 в 11:15
Удаленные вакансии стали самыми популярными у жителей Бурятии
28.02.2024 в 10:52
В Бурятии раскрыли 8 преступлений диверсионно-террористического характера
28.02.2024 в 10:44
В Бурятии сгорели дом и автомобиль
28.02.2024 в 10:23
В Улан-Удэ разыскивают пропавшую школьницу
28.02.2024 в 10:10
В Улан-Удэ отремонтируют улицу, ведущую к ФСК
28.02.2024 в 09:56
В Улан-Удэ курьер мошенников попался в руки силовиков
28.02.2024 в 09:33
В Бурятии рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошенников
28.02.2024 в 09:16
Угроза национальной безопасности
28.02.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
49 человек представят Бурятию на Всемирном фестивале молодёжи
Он пройдет с 1 по 7 марта в Сочи
28.02.2024 в 11:15
Удаленные вакансии стали самыми популярными у жителей Бурятии
Соискателей привлекает свободный график и возможность работать из дома
28.02.2024 в 10:52
В Улан-Удэ отремонтируют улицу, ведущую к ФСК
Протяженность ремонтируемого участка составит более 500 метров
28.02.2024 в 09:56
Угроза национальной безопасности
Битва за землю – но не в смысле за планету, а в смысле за почву – происходит прямо на наших глазах
28.02.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru