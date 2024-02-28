В Бурятии бизнесмен из-за долгов лишился автомобиля BMW X5

В Бурятии судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя свыше 1 миллиона рублей. Такой долг мужчина накопил, не оплачивая налоги.Как сообщили в УФССП Бурятии, после возбуждения исполнительного производства часть задолженности была взыскана с банковских счетов бизнесмена. Оставшийся долг был погашен после реализации имущества индивидуального предпринимателя.Для принудительного взыскания задолженности пристав наложил арест на автомобиль мужчины марки BMW X5. Поскольку бизнесмен так и не оплатил долг, машину продали на торгах.Чтобы избежать применения мер принудительного характера, судебные приставы рекомендуют своевременно погашать долги. Проверить и погасить задолженность можно не выходя из дома - достаточно зайти на сайт Управления ФССП России по Республике Бурятия и воспользоваться электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств». Также погасить задолженность можно через портал Госуслуг.Фото: «Номер один»