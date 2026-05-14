Монголию свяжет с Казахстаном прямой рейс

С начала июня откроется новое прямое авиасообщение между столицами Казахстана и Монголии. Рейсы из Астаны в Улан-Батор будет осуществлять авиакомпания «SCAT Airlines», имеющая многолетний опыт работы на международном рынке авиаперевозок с 1997 года. Появление этого маршрута стало закономерным итогом договоренностей, достигнутых во время визита главы Монголии в Казахстан, и направлено на углубление двустороннего сотрудничества.

Как сообщает информационный портал «Монголия.сейчас», запуск прямого авиарейса имеет большое значение для укрепления связей между народами, развития деловых отношений и привлечения туристов. Это позволит значительно упростить перемещение между странами, а также откроет новые перспективы для регионального взаимодействия и экономического роста.

Расписание прямых авиарейсов:

Вторник: Астана — Улан-Батор — 23:40

Среда: Улан-Батор — Астана — 07:30

Пятница: Астана — Улан-Батор — 21:10

Суббота: Улан-Батор — Астана — 04:30