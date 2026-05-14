Общество 14.05.2026 в 10:30

В Улан-Удэ полицейские вытащили людей и кота из огня

Пожар случился в жилом доме на Гагарина
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ инспекторы ДПС спасли нескольких горожан и кота Иннокентия от пожара. Инспекторы помогли им выбраться из горящего деревянного дома еще до приезда пожарных.

Днем 8 мая сотрудники ДПС старшие лейтенанты полиции Александр Иванов и Максим Бадмацыбиков оформляли ДТП на улице Гагарина, когда к ним подбежал взволнованный мужчина, сообщив о пожаре в соседнем доме.

- Полицейские немедленно направились к месту происшествия, вызвав пожарных и скорую помощь. На первом этаже горела, а из окон слышались крики о помощи. Не теряя времени, Александр Иванов забрался на козырёк здания, разбил окно и начал эвакуацию жильцов. Его напарник Максим Бадмацыбиков стоял внизу и помогал гражданам спускаться, - рассказали в полиции республики.

Ещё до приезда пожарных сотрудники полиции вызволили двух женщин, двух их дочерей и кота по кличке Иннокентий.

Когда пожарные начали тушить пожар, автоинспекторы обеспечивали беспрепятственный проезд спецтехники к месту происшествия. Благодаря слаженным действиям полицейских и спасательной службы никто не пострадал.

Фото: полиция РБ

