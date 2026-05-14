В Улан-Удэ 66-летняя криптовалютчица слила мошенникам 1,5 млн рублей

66-летняя жительница Улан-Удэ стала жертвой мошенников и потеряла около 1,5 млн рублей. Пенсионерка решила заработать на криптовалюте, однако нарвалась на мошенников, замаскированных под инвестиционную компанию.

В прошлом году она увидела в мессенджере объявление о возможности инвестировать в криптовалюту и оставила там свои контактные данные. С ней сразу связалась девушка и подробно рассказала о выгодных тарифах и гарантированной прибыли.

- Схема напоминала привычные банковские вклады: чем больше вложишь, тем выше доход. Пенсионерка зарегистрировалась на сайте, который ей прислали, и начала переводить деньги по реквизитам, полученным в чате. Целый год она переводила мошенникам крупные суммы, используя личные сбережения, кредитные карты и даже оформила займ. Но когда захотела вывести средства, ей сообщили о необходимости оплатить различные комиссии, а затем убедили взять ещё один кредит, - рассказали в полиции республики.

Общая сумма ущерба составила 1 467 020 рублей, из них 365 000 рублей взятые в кредит. Подозрительные переписки женщины с инвестплатформой увидела ее дочь и вразумила маму, рассказав о явном мошенничестве.

Фото: полиция РБ