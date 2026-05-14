Экономика и бизнес 14.05.2026 в 12:00
В Бурятии хотят обанкротить компанию, получившую «миллиард от Гоге»
«Доринвест» задолжал налоговикам 48 миллионов рублей
Текст: Андрей Константинов
В Арбитражный суд Бурятии поступило заявление о признании банкротом компании «Доринвест». Его подала налоговая служба, которой фирма задолжала более 48 миллионов рублей.
«Доринвест» - известная компания в сфере дорожного строительства Бурятии. Её учредили еще в 2012 году. За последние 10 лет фирма выиграла более 40 торгов на ремонт дорог в Улан-Удэ и районах республики. Самым крупным из них стал контракт на ремонт 20-километрового участка автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита в Заиграевском районе стоимостью почти 1,2 миллиарда рублей. Его компания заключила с «Бурятрегионавтодором» в конце 2024 года. На выполнение всех работ на участке отводилось три года.
Однако в начале 2025 года грянул грандиозный скандал - правоохранители арестовали руководителя «Бурятрегионавтодора» Владимира Соснина и министра транспорта Александра Гоге. Как выяснили силовики, «Доринвест» выиграл миллиардный контракт не просто так, а при непосредственных лоббистских усилиях высокопоставленных чиновников. Соснину и Гоге предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Третьим фигурантом уголовного дела стал директор «Доринвеста» Эдгар Закарян.
Недавно всей троице вынесли приговор. Соснин и Гоге отправились за решетку, а Закарян отделался «условкой», так как активно способствовал расследованию преступления и признал свою вину.
Однако громкий скандал ударил не только по директору «Доринвеста», но и по самой компании. В прокуратуре Бурятии решили, что раз торги прошли с нарушениями, то и их, и сам контракт с «Доринвестом» следует признать недействительными. Соответствующий иск в октябре прошлого года был подан в Арбитражный суд. Заодно надзорщики потребовали взыскать с «Доринвеста» и 434 миллиона рублей, которые им на тот момент перечислили в рамках исполнения контракта.
Это судебное разбирательство идет до сих пор и пока не приблизилось к завершению. Тем временем «Доринвест» продолжает строительство дороги уже под руководством нового директора. Согласно данным с сайта госзакупок, компания выполнила работы на 771 миллион рублей, при этом фактически ей было оплачено 838 миллионов.
