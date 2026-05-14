Общество 14.05.2026 в 12:11

Волонтеры из Воронежа помогли улан-удэнцу добраться домой

Мужчина уехал на заработки, но остался без денег и паспорта
Текст: Карина Перова
Фото: благотворительный проект «Точка Помощи»

Воронежские волонтеры (благотворительный проект «Точка Помощи») помогли жителю Улан-Удэ Алексею добраться домой. Ранее в организацию обратилась его дочь. Она сообщила, что ее отец находится на вокзале Воронежа и не может уехать в столицу Бурятии.

Вскоре активисты встретились с Алексеем лично. Мужчина рассказал свою историю: 8 месяцев назад он приехал в Воронежскую область, чтобы поработать. Поначалу все складывалось нормально, но затем ему перестали давать зарплату. Он решил вернуться домой и отправился в Воронеж, однако обнаружил, что потерял паспорт.

Улан-удэнец обратился в приют благотворительной организации «Рассвет» и провел там все праздничные дни. 12 мая, в первый рабочий день, он пошел в полицию. Там ему выдали временную справку об утрате паспорта – с ней можно было отправиться в путь.

Но возникла другая проблема: у Алексея не было ни денег, ни банковских карт, чтобы получить от дочери перевод на билет. Целые сутки он провел на вокзале голодный и в растерянности.

«Тем временем его дочь не сидела без дела: она нашла нас и обратилась за помощью. Мы накормили Алексея и собрали ему всё необходимое в дорогу. Затем, совместно с его дочерью, приобрели на вокзале два билета до Улан‑Удэ с пересадкой в Омске. Пожелав ему хорошей дороги домой, мы распрощались», - заключили в «Точке Помощи».

