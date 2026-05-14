Жительница Улан-Удэ засудила несправедливо наказавших ее чиновников

В Улан-Удэ женщину привлекли к административной ответственности за нарушение правил выгула домашних животных. Ей назначили штраф 4 тысячи рублей. Однако позже суд выяснил, что обстоятельства, на которых строилось обвинение, не доказаны - постановление отменили, производство прекратили. После этого пострадавшая обратилась в суд с требованием возместить расходы на юриста.Административная комиссия Октябрьского района вынесла постановление 22 мая 2025 года. Речь шла о нарушении дополнительных требований к содержанию и выгулу животных. Но, как выяснилось позже, убедительных доказательств вины не было.Не согласившись с решением, владелица собак наняла юриста и обжаловала постановление в суде. Октябрьский районный суд 2 июля 2025 года отменил решение административной комиссии и прекратил производство по делу - за недоказанностью. Женщина понесла расходы: за юридическую помощь заплатила 116 с лишним тысяч рублей. После этого она подала иск к администрации Улан-Удэ и другим ведомствам, требуя возместить эти деньги, а также компенсировать моральный вред и судебные издержки.Администрация города возражала. Чиновники утверждали, что убытки нужно взыскивать не с муниципалитета, а с республиканского бюджета, поскольку административные комиссии выполняют переданные им государственные полномочия. Минфин Бурятии и другие органы власти тоже открещивались от ответственности.Суд первой инстанции, а затем и апелляционный, разобрались. Расходы на представителя признали реальным ущербом - женщине пришлось тратить деньги, чтобы доказать свою невиновность. Снизили сумму до разумных пределов (10 тысяч рублей вместо заявленных 116 тысяч), добавили 4 тысячи госпошлины и тысячу на копирование документов. Итого - 15 тысяч рублей. Взыскали их с Администрации Улан-Удэ: именно она как исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления обеспечивает деятельность административных комиссий и распоряжается бюджетными средствами на эти цели. В иске к республиканским структурам отказали. В компенсации морального вреда тоже - закон, по мнению суда, такого права в подобных спорах не даёт.Фото: «Номер один»