В районе в Бурятии участились случаи инсульта и инфаркта миокарда

В Мухоршибирском районе Бурятии участились случаи инсульта и инфаркта миокарда. С 1 мая специалисты зафиксировали четыре тяжелых инсульта и один инфаркт.

Подчеркивается, что риски связаны с изменениями погоды, несоблюдением лечения или отказом от него, настойчивой необходимостью работать на огороде. В результате происходит повышения артериального давления, изменение ритма сердца, что провоцирует инсульты и инфаркты.

«Просим внимательно относиться к своему самочувствию! Дозированно заниматься работой на земельных участках. В случае возникновения одышки, головной боли, боли за грудиной, затруднении речи, нарушения движения в конечностях, изменения симметрии лица срочно обращаться в свое лечебное учреждение или на пункт скорой медицинской помощи. Промедление в данном случае грозит осложнениями и утяжелением прогноза», -сказала главврач Мухоршибирской ЦРБ Татьяна Кучинская.