Общество 14.05.2026 в 10:37

В районе в Бурятии участились случаи инсульта и инфаркта миокарда

Сельчан просят не надрываться на огородах
A- A+
Текст: Карина Перова
В районе в Бурятии участились случаи инсульта и инфаркта миокарда
Фото: архив «Номер один»

В Мухоршибирском районе Бурятии участились случаи инсульта и инфаркта миокарда. С 1 мая специалисты зафиксировали четыре тяжелых инсульта и один инфаркт.

Подчеркивается, что риски связаны с изменениями погоды, несоблюдением лечения или отказом от него, настойчивой необходимостью работать на огороде. В результате происходит повышения артериального давления, изменение ритма сердца, что провоцирует инсульты и инфаркты.

«Просим внимательно относиться к своему самочувствию! Дозированно заниматься работой на земельных участках. В случае возникновения одышки, головной боли, боли за грудиной, затруднении речи, нарушения движения в конечностях, изменения симметрии лица срочно обращаться в свое лечебное учреждение или на пункт скорой медицинской помощи. Промедление в данном случае грозит осложнениями и утяжелением прогноза», -сказала главврач Мухоршибирской ЦРБ Татьяна Кучинская.

Теги
инфаркт инсульт статистика

Все новости

В Улан-Удэ 66-летняя криптовалютчица слила мошенникам 1,5 млн рублей
14.05.2026 в 11:33
Студент из Бурятии снова стал лучшим киберспортсменом России
14.05.2026 в 11:06
Мэрия Улан-Удэ продолжает помощь бойцам
14.05.2026 в 10:39
В районе в Бурятии участились случаи инсульта и инфаркта миокарда
14.05.2026 в 10:37
В Улан-Удэ полицейские вытащили людей и кота из огня
14.05.2026 в 10:30
Слесарь-электрик из Улан-Удэ купил «синтетику» через мессенджер
14.05.2026 в 10:18
Леса Бурятии будут патрулировать беспилотники
14.05.2026 в 10:06
В горах в Бурятии турист свалился с высоты 7 метров
14.05.2026 в 09:53
В Бурятии 67 педагогам «зажали» свыше 2,5 млн рублей
14.05.2026 в 09:43
В Улан-Удэ четырехмесячная малышка пострадала в ДТП
14.05.2026 в 09:23
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В Улан-Удэ 66-летняя криптовалютчица слила мошенникам 1,5 млн рублей
Аферисты создали в сети сайт инвестиционной компании
14.05.2026 в 11:33
Студент из Бурятии снова стал лучшим киберспортсменом России
Состязания проходили в Сочи
14.05.2026 в 11:06
Мэрия Улан-Удэ продолжает помощь бойцам
На фронт отправился очередной автомобиль
14.05.2026 в 10:39
В Улан-Удэ полицейские вытащили людей и кота из огня
Пожар случился в жилом доме на Гагарина
14.05.2026 в 10:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru